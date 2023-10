L'iPad 11 lancé ce jour d'après Majin Bu

Mark Gurman de Bloomberg a déclaré dimanche que de nouveaux iPad 2023 étaient en cours de développement, mais que de nouveaux modèles n'étaient pas attendus ce mois-ci, tandis que le rapport de Supercharged était confiant quant au lancement de nouveaux iPad mini 7, iPad Air 6 et iPad 11 dès ce mardi. De son côté, le site japonais Mac Otakara a rapporté qu'Apple n'avait pas l'intention de présenter de nouveaux iPad, mais qu'il présenterait plutôt un nouvel Apple Pencil 3 . Une étrange rumeur. Reste que Majin Bu ne mentionne pas l'iPad Air ou l'iPad mini. Apple a-t-elle simplement prévu de lancer un iPad 11 et un Apple Pencil 3, rien n'est moins sûr. Restez dans le coin si vous attendez les nouvelles tablettes Apple, cela devrait rapidement bouger. Quant aux Mac, à part un éventuel iMac M2, les clients devront patienter jusqu'en 2024 pour découvrir les nouvelles machines.

La semaine dernière, le fan de Dragon Ball nous expliquait qu'il fallait s'attendre à un Apple Pencil de troisième génération avec des embouts magnétiques interchangeables, et la rumeur d'aujourd'hui fait suite à des rapports contradictoires sur les produits qu'Apple pourrait présenter cette semaine.

Apple présenterait le nouvel iPad de 11e génération ce jour, selon le leaker Majin Bu. Celui qui a souvent de bonnes informations sur les produits Apple à venir affirme que le nouvel iPad aura le même design que le modèle de 10e génération et que les accessoires "seront parfaitement compatibles".

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.