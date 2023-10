Un Vision Pro pour voir à l'extérieur d'une Apple Car sans vitres

Apple vient d'obtenir un drôle de brevet pour utiliser un casque Vision Pro afin de voir à l'extérieur d'une Apple Car (ou d'un autre véhicule à conduite autonome) sans fenêtres. L'idée est de récupérer le flux de caméras extérieures pour récréer l'environnement, mais aussi d'utiliser les mouvements de la voiture afin de simuler une expérience totalement différente. Un double emploi.

Coupé du reste du monde

Nous savons qu'Apple brevette toutes sortes de choses qui n'aboutissent jamais, et si celui-là fait partie des probables rebuts, il possède quelques idées intéressantes.



L'entreprise décrit plusieurs façons d'utiliser cette approche. Dans sa forme la plus simple, le casque reçoit des données de caméras externes et d'autres capteurs pour fournir une vue virtuelle du voyage. Voici un extrait du brevet :

Un système de RV peut comprendre au moins un contrôleur de RV qui génère un contenu virtuel à projeter aux passagers, et au moins un mécanisme de projection pour projeter ou afficher des cadres virtuels sur au moins une fenêtre du véhicule afin de fournir des vues virtuelles en 3D aux passagers. Dans les deux cas, les vues virtuelles en 3D peuvent inclure des vues de l'environnement du passager, y compris l'environnement à l'extérieur du véhicule, augmentées d'un contenu virtuel (par exemple, des objets virtuels, des étiquettes virtuelles, etc.), ou peuvent fournir des environnements VR immersifs qui peuvent inclure des repères visuels de l'environnement à l'extérieur du véhicule [...].





Les variantes du système de RV peuvent intégrer des données provenant d'un certain nombre de sources, y compris, mais sans s'y limiter, les capteurs internes et externes du véhicule (par exemple, les caméras de profondeur (LiDAR) et les caméras vidéo), les unités de mesure inertielle (IMU) du véhicule et du HMD, les systèmes de contrôle du véhicule tels que le contrôle de l'accélérateur, le freinage, la direction, la navigation et les systèmes de suspension active, les cartes du monde, les modèles 3D, la vidéo, l'audio, et d'autres informations provenant de sources externes.

Le système peut également utiliser les mouvements réels de la voiture pour simuler un tout autre voyage, à l'autre bout du monde. Ce serait par exemple l'occasion d'aller dans un parc d'attractions sans quitter son siège.



Bien que cela semble assez divertissant, Apple le présente comme un moyen de guérir le mal des transports, une fois de plus.

Avec l'arrivée des systèmes de RV tels que les écrans montés sur la tête (HMD), les passagers pourraient vouloir profiter d'une expérience de RV lorsqu'ils sont à bord d'un véhicule. Toutefois, les systèmes de RV conventionnels peuvent également provoquer le mal des transports dans les véhicules en mouvement, car le corps de la personne ressent des mouvements différents de ceux qu'elle perçoit visuellement [...].



En outre, les véhicules autonomes peuvent avoir des fenêtres limitées, voire inexistantes, et les mouvements que les passagers ressentent dans ces véhicules peuvent donc ne pas correspondre à ce qu'ils voient visuellement, ce qui peut provoquer le mal des transports.

Selon Apple, ce système pourrait être utilisé à des fins de productivité et de divertissement.

Le système de RV peut projeter le contenu qu'un passager peut vouloir voir ou lire, comme des écrans d'ordinateur, des livres ou des vidéos, sous forme de contenu virtuel à une certaine distance du spectateur (par exemple, à l'extérieur et à une certaine distance à l'avant du véhicule), à l'extérieur et à une certaine distance devant le véhicule) de sorte que le contenu virtuel apparaît comme un objet distant stabilisé ou fixe dans l'environnement externe alors que les repères visuels de l'environnement réel se déplacent dans le champ de vision du passager, ce qui permet au passager de travailler, de regarder ou de lire confortablement sans ressentir le mal des transports comme cela pourrait se produire si le passager essayait de travailler ou de regarder le contenu sur un écran physique sur un dispositif informatique portable assis sur ses genoux, ou de lire un livre physique ou un document papier.

Ainsi, les réalisations du système de RV peuvent contribuer à la productivité, car les passagers des véhicules peuvent travailler plus confortablement lorsqu'ils sont à bord du véhicule.

Si le cas d'une voiture sans vitres parait totalement farfelu, il y a tout de même de bonnes idées pour améliorer les longs et ennuyeux trajets autoroutiers. De même, le côté simulateur de montagnes russes pourrait trouver des adeptes. Reste que tout cela nous coupe toujours un peu plus du monde réel et de la chaleur humaine. Regarder les paysages fait partie du voyage...