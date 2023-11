Bob l'éponge - The Cosmic Shake arrive sur mobile !

Quelques mois après la sortie sur consoles et PC, Purple Lamp et THQ Nordic annoncent la sortie de Bob l'éponge - The Cosmic Shake sur mobile. Ce nouveau jeu de plateforme en 3D considéré comme le successeur spirituel de The Battle for Bikini Bottom (le meilleur de la saga) a tout pour plaire aux fans.

Découvrez le nouveau SpongeBob - The Cosmic Shake

Comme vous pouvez le constater, la fiche de l'App Store fait état d'une date de sortie fixée au 12 décembre. Le pré-enregistrement sur Google Play est également en ligne avec une bande-annonce confirmant le lancement imminent.



Vous pouvez regarder la bande-annonce de Bob l'éponge - The Cosmic Shake ci-dessous :

En utilisant des larmes de sirène, Bob l'éponge et Patrick déclenchent accidentellement le Cosmic Shake, déchirant le tissu de la réalité pour ouvrir des portails vers des mondes fantastiques, qu'ils affrontent avec une collection de plus de 30 costumes variés et des compétences à débloquer. Cette aventure tout en 3D conduit nos héros à travers sept mondes imaginaires, où ils interagissent avec les célèbres habitants de Bikini Bottom et profitent d'une bande-son originale inspirée de la série. C'est beau, accessible et fidèle à l'esprit du dessin animé.



D'ailleurs, si la morale de certains épisodes a été critiquée (pour le public visé), les jeux vidéos sont très souvent bien pensés et intéressants.

Bob l'éponge - The Cosmic Shake est disponible dès maintenant au prix de 39,99 € sur toutes les plateformes, le titre étant en précommande pour mobile à seulement 9,99 €. Vous pouvez précommander SpongeBob SquarePants - The Cosmic Shake sur l'App Store pour iOS et le pré-enregistrer sur Google Play pour Android.

