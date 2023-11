AirJet refroidit un MacBook Air M2 pour en faire un MacBook Pro

Un système de refroidissement à semi-conducteurs, AirJet, a pour ambition de refroidir un MacBook Air M2, le transformant finalement en MacBook Pro M2 lors des sessions de calculs lourds et prolongés. Une bonne nouvelle pour certains utilisateurs qui adorent leur "Air" mais qui ont parfois besoin qu'il tienne sur la durée.

Un kit bluffant

AirJet est donc une sorte de kit qui permet d'ajouter un système de refroidissement actif sur le dernier MacBook Air M2. Alors que les différences sont minimes avec son homologue de 13 pouces chez les "Pro", ce dernier peut être sollicité plus longuement sans surchauffer. Typiquement, la modélisation 3D, le montage audio / vidéo ou les jeux.

La mauvaise nouvelle est que le système n'est pas disponible à la vente pour les consommateurs, et il est peu probable qu'Apple l'inclus dans le MacBook Air M3 à venir - mais la société à l'origine de cette technologie pense qu'elle pourrait aider Apple à réduire la taille des ventilateurs de refroidissement dans les futurs modèles de MacBook Pro...



C'est ce que rapporte Macworld, nos confrères ayant même réalisé une vidéo (cf plus bas).



L'AirJet est une "puce de refroidissement active à l'état solide" qui mesure 27,5 x 41,5 x 2,8 mm, ce qui est beaucoup plus petit et plus fin qu'un ventilateur d'ordinateur classique. Elle est si fine que l'on peut facilement l'intégrer dans un MacBook Air 15 pouces M2. Mieux, on peut y loger plusieurs AirJet. AirJet vise à maintenir la température du MacBook Air à un niveau adéquat afin que la puce d'Apple n'ait pas à ralentir.

En utilisant le benchmark Cinebench, un MacBook Air M2 standard était 7 % plus lent que le MacBook Pro M2. Mais le MacBook Air M2 modifié avec une configuration AirJet a égalé le score Cinebench du MacBook Pro.



L'AirJet de Frore est un assemblage méticuleux de différents matériaux utilisés pour faire vibrer des membranes. Celles-ci peuvent être utilisées pour créer une contre-pression afin de déplacer l'air dans une direction particulière à travers la surface, ce qui permet d'aspirer l'air à partir d'une entrée et de le repousser à partir d'une sortie.

En d'autres termes, il fait le même travail qu'un ventilateur classique, mais en prenant beaucoup moins de place et en consommant beaucoup moins d'énergie.



Pour l'instant, le système de refroidissement AirJet est une technologie de pointe que le fabricant Frore souhaite clairement vendre aux constructeurs.