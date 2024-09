Bending Spoons licencie l'équipe derrière l'app Filmic

Filmic à la vidéo ce qu'Halide est à la photo, à savoir une référence. Celle qui figure parmi les applications préférées des vidéastes sur iPhone pourrait cependant faire ses adieux dans les prochaines semaines. Selon une information partagée par PetaPixel, toute l'équipe travaillant sur Filmic Pro a été licenciée par sa société mère Bending Spoons.

Adieu Filmic

Pour la petite histoire, Filmic a été racheté par Bending Spoons, un studio basé en Italie, en 2022. La rumeur veut que Bending Spoons ait procédé à une série de licenciements le mois dernier, et ces licenciements ont été confirmés à PetaPixel par des "sources proches de l'affaire qui ont demandé à rester anonymes".

Sur LinkedIn, le profil du fondateur et PDG de Filmic, Neill Barham, révèle qu'il a quitté l'entreprise en novembre. Cela confirme que "les licenciements massifs ont touché tout le monde, du sommet à la base", dixit PetaPixel.



Le fait qu'il n'y ait aucune "mention de Filmic ou de ses applications" sur le site Web de Bending Spoons ne fait que renforcer la suspicion d'une mort prochaine pour le service. De toute façon, sans aucun membre de l'équipe, il parait difficile de faire évoluer l'application.



Pourtant, lors de l'acquisition par Bending Spoons, les créateurs de l'application ont affirmé que le changement permettrait "d'accélérer nos cycles de développement et, en fin de compte, de construire une expérience Filmic encore plus forte et plus précieuse pour nos clients au sein de la Creator Community, qui ne cesse de s'étendre".



Bending Spoons exploite plusieurs applications, dont Splice, Remini, 30 Day Fitness et, après l'annonce de l'acquisition en novembre 2022 et sa finalisation en mars 2023, Evernote. Cependant, en juillet, Bending Spoons a licencié la plupart de ses employés américains et chiliens d'Evernote pour transférer le travail sur l'application de prise de notes en Europe.



Voilà qui devrait laisser le champ libre à Blackmagic, une nouvelle application gratuite pour iPhone qui est rapidement devenue populaire. En fait, Apple a utilisé l'application Blackmagic Camera pour filmer son keynote d'octobre entièrement sur l'iPhone 15 Pro Max.

Télécharger FiLMiC Pro à 14,99 €