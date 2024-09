Ils dépouillent un homme, mais lui rendent son Android !

Nous aimons les histoires insolites, et celle-ci est particulièrement intéressante pour les fans d'Apple. Le mois dernier, un habitant de la ville de Washington (États-Unis) a été victime d'un vol à main armée au cours duquel les voleurs lui ont dérobé "tout ce qu'il avait dans ses poches", y compris ses clés de voiture et son téléphone. La seule bonne nouvelle est qu'il avait un Android, chose que les malfrats lui ont gracieusement rendu.

L'iPhone est une cible

Comme le rapporte ABC7, un couple de Washington a été victime d'une agression pour le moins "originale". La femme, qui venait de terminer son travail "au petit matin", a été rejointe par son mari qui insistait pour la ramener en voiture. Il voulait à priori s'assurer que tout se passe bien pour sa compagne.

Lorsqu'il a garé la voiture et commencé à marcher vers l'appartement, "deux hommes masqués" se sont approchés de lui et étaient armés de pistolets. "Ils l'ont dépouillé, lui ont pris tout ce qu'il avait dans les poches, ont pris les clés du véhicule, sont montés à bord et ont démarré", a raconté la femme. Jusque-là, il s'agissait d'un vol "normal". Mais avant de partir, les voleurs ont jeté un coup d'œil au téléphone qu'ils venaient de dérober et l'ont rendu au mari.



En regardant le téléphone de plus près, la femme a expliqué avoir entendu : "Oh, c'est un Android ? On veut pas de ça. Je pensais que c'était un iPhone". Une maigre compensation pour ce couple dont la vie a été bouleversée.



Ce crime qui a changé le cours d'une vie s'est produit le même jour qu'une audience publique à Washington, consacrée à la montée de la criminalité et au projet de loi "Addressing Crime Trends Now" (ACT Now) proposé par le maire Muriel Bowser.



Malgré les crimes qui ont fait la une des journaux, Pamela Smith, chef de la police locale, a déclaré que les tendances observées depuis juillet étaient prometteuses dans sa ville.

Les détournements de voiture sont en baisse de 7 %. Les agressions avec une arme dangereuse ont baissé de 6 % et les vols de véhicules de 11 %. Dans l'ensemble, les crimes violents indexés ont baissé de trois crimes et les vols ont augmenté de 14 crimes par rapport à la période précédente en 2023.

La criminalité aux États-Unis n'est pas nouvelle loin de là. Si certaines villes ont obtenu des résultats aux débuts des années 2000, comme la politique zéro tolérance de New-York, les chiffres sont repartis à la hausse ces dernières années. Comme en Europe, particulièrement en France, les criminels sont de plus en plus jeunes outre-Atlantique, dixit la police qui demande aux parents d'être plus responsables vis-à-vis de leurs enfants.



Moralité de cette histoire, posséder un iPhone est plus dangereux ! Rappelons d'ailleurs qu'un téléphone Apple est inutilisable si Face ID / Touch ID est paramétré et si "Localiser mon iPhone" est activé. Le voleur ne pourra pas l'effacer et le configurer en tant que nouvel iPhone sans le mot de passe de votre compte Apple.