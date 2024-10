Voici comment savoir si une Mercedes roule sans conducteur

Mercedes à sa propre idée pour reconnaître d'un coup d'œil ses véhicules qui disposent de la conduite autonome. Des phares d'un bleu paradisiaque à l'avant et à l'arrière qui donnent une indication visuelle à toutes les personnes autour, qu'elles soient à pied ou en voiture.

Un bleu Maldives de toute beauté

En voilà une bonne idée. Le constructeur automobile Mercedes vient d'obtenir l'autorisation d'installer des phares bleus sur certains de ses véhicules. L'idée ici n'est pas d'être stylé, mais plutôt de faire comprendre aux autres automobilistes qu'il s'agit d'un véhicule équipé de la conduite autonome, autrement dit sans un humain qui tient le volant.



L'autorisation est valable pour la Californie et le Nevada, deux États américains dans lesquels la conduite autonome de niveau 3 est accessible sous certaines conditions. Actuellement, seuls l'EQS et la Classe S, les deux jumelles électriques et thermiques, sont dotées de cette fonctionnalité révolutionnaire.

Même s'il faudra du temps pour que la population générale connaisse la signification de ces phares bleu turquoise, l'idée semble plus qu'intéressante sur le papier. Si tous les constructeurs faisaient la même chose, le réseau routier entier en serait gagnant. La patience reste de mise puisque ces nouveaux modèles ne sont pas prévus avant 2026.



Bien que la conduite autonome reste un peu utopique pour beaucoup, elle devrait prendre de plus en plus d'espace dans les années à venir. Au-delà de la fiabilité et de la sécurité pour le conducteur, il est important de ne pas en oublier les autres usagers autour. Cette nouvelle technique a donc du potentiel, à voir en conditions réelles.



Tesla pourrait s'en inspirer, tout comme la future Apple Car. Qu'en pensez-vous ?