iOS 16.7.4 corrige un problème de réinstallation des applications natives

Parallèlement à iOS 17.2.1, Apple a publié les mises à jour iOS 16.7.4 et iPadOS 16.7.4 qui corrigent un problème avec les applications de base. Dans certains cas, si un utilisateur supprimait une application Apple intégrée sur un appareil fonctionnant sous iOS 16, l'application ne pouvait pas être réinstallée en passant par l’App Store.

Un correctif important

Depuis des iOS 10, il est possible de désinstaller certaines applications natives comme Notes, Météo, Calendrier, etc. Mais dans de rares cas, il était impossible de les rétablir sous iOS 16.7.3 et antérieur.

La mise à jour iOS 16.7.4 entend rectifier cela :

Cette mise à jour corrige un problème dans lequel les applications Apple intégrées qui ont été supprimées ne peuvent pas être réinstallées.

Nous n’avions pas entendu parler de ce problème jusqu’à maintenant, probablement parce que la majorité des utilisateurs sont passés à iOS 17 et que le bug n’affecte pas tant de personnes que cela.



Pour ceux qui ont des difficultés à réinstaller une application supprimée dans iOS 16 ou iPadOS 16, la nouvelle mise à jour résoudra le problème. C’est notamment pour des utilisateurs sous iPhone X, un modèle privé d’iOS 17.



La mise à jour iOS 17.2.1 d'Apple comprend également des corrections de bugs, mais celui-là n’en fait pas partie.