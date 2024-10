Au Japon, Apple offre un AirTag pour le Nouvel An japonais

Apple une entreprise généreuse ? Oui, parfois ça arrive. À l’occasion du Nouvel An japonais, la firme de Cupertino offre une carte cadeau pour l’achat de produits de dernières génération ou un AirTag si vous achetez un produit un peu plus ancien comme l’iPhone 14 Plus ou l’iPhone 13.

Apple sort le grand jeu au Japon pour le Nouvel An

Pour célébrer le Nouvel An japonais, Apple a lancé une promotion spéciale, valable du 2 au 5 janvier. Cette offre unique permet aux clients japonais d’obtenir des cartes-cadeaux Apple gratuites lorsqu’ils achètent certains produits Apple. Selon le produit acheté, la valeur des cartes-cadeaux varie entre 4 000 et 30 000 yens (entre 30€ et 220€), offrant ainsi une belle opportunité d’économie.



Parmi les articles éligibles à cette offre, on trouve des produits populaires comme l’iPhone SE, les AirPods de troisième génération et le MacBook Air de 15 pouces. Apple met l’accent sur l’innovation et la satisfaction client, en proposant ces produits haut de gamme dans le cadre de cette promotion.

Une attention particulière est portée aux amateurs d’iPhone qui ont un budget un peu plus restreint. Pour les 50 000 premiers acheteurs d’un iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 13 ou iPhone SE de troisième génération, Apple offre un AirTag spécial édition “Année du Dragon”. Cependant, les achats d’iPhone via l’application Apple Store ne sont pas éligibles pour recevoir cet AirTag spécial. Les clients intéressé de profiter de cette offre unique doivent effectuer leur achat sur le site web d’Apple ou directement dans un de leurs magasins au Japon.



Cette initiative reflète l’engagement d’Apple envers ses clients japonais, en leur offrant des avantages exclusifs pour célébrer le Nouvel An. Avec ces promotions attrayantes, Apple continue de renforcer sa présence sur le marché japonais, tout en partageant l’esprit festif du Nouvel An avec ses clients.



Source