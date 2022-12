Nouvel an japonais : Apple va offrir un AirTag pour l'achat d'un iPhone

À l'occasion du Nouvel An japonais, les clients vont pouvoir bénéficier de deux jours très "spéciaux" s'ils achètent directement leur produit Apple en Apple Store. Découvrez ce que prépare la firme de Cupertino, on retrouve des cartes-cadeaux, mais aussi... Un AirTag offert ! Une première dans la politique d'Apple.

Les Japonais vont être gâtés

Le Nouvel An japonais est l'une des fêtes les plus importantes dans le pays, les administrations ferment du 29 décembre au 3 janvier tout comme une multitude d'entreprises qui invitent leurs salariés à profiter de ce moment pour retrouver leurs familles ou amis. Cet événement très spécial a été compris par Apple, même si la société est étrangère, elle n'en reste pas moins proche des consommateurs et des coutumes.



Le 2 et 3 janvier, Apple va organiser de grandes promotions sur son Apple Store en ligne ainsi que ses boutiques physiques.

Comme l'entreprise le fait pendant le Black Friday aux États-Unis et dans le reste du monde, les japonais vont pouvoir bénéficier de cartes-cadeaux pour tout achat d'un produit Apple.

Bien sûr, la valeur de la carte dépend de l'appareil qui est acquis, plus la commande est importante, plus Apple sera généreux !

Voici ce que proposera Apple aux consommateurs japonais :

4 000 yens pour l'achat d'AirPods 2 ou autres accessoires (cela représente 30€). Cela peut monter jusqu'à 12 000 yens pour des AirPods Pro 2, AirPods 3 et AirPods Max (cela représente environ 80€).

8 000 yens pour l'achat d'un iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 12 et iPhone SE 2 (cela représente approximativement 60€).

8 000 yens pour l'achat d'une Apple Watch Series 8 ou d'une Apple Watch SE 2

Jusqu'à 8 000 yens pour l'achat d'un iPad Air, iPad 9 et iPad mini

32 000 yens pour l'achat de MacBook Pro 14 et 16 pouces (cela représente 230€)

Les cartes-cadeaux permettront aux clients de s'acheter des contenus sur l'App Store, l'iTunes Store ou encore de payer leurs abonnements à renouvellement mensuel (Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, Apple Fitness+...)



En plus de recevoir une carte-cadeau d'Apple, les 30 000 premiers clients au Japon qui profiteront de la promotion pour acheter un nouvel iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 ou iPhone SE 2 obtiendront également un AirTag en édition limitée gravé du caractère chinois de l'année 2023 évoquant l'année du lapin.



Apple avertit les consommateurs japonais que les AirTags offerts ne seront pas éligibles si vous passez par l'application Apple Store, il faudra passer par l'Apple Store en ligne (via le site web).



Le géant californien a déjà réalisé des opérations promotionnelles comme celles-ci en Europe, mais l'entreprise n'a jamais été jusqu'à donner un AirTag en plus d'une carte-cadeau.

C'est bien une première chez Apple !



Source