Apple baisse la valeur des Android pour l'achat d'un iPhone

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Android

Alban Martin

1



Apple a réduit aujourd'hui le prix maximal estimé que les clients peuvent espérer obtenir lorsqu'ils rapportent un smartphone Android lors de l'achat d'un iPhone dans le cadre du service "Trade In". Outre la nouvelle grille sur tous les modèles Android éligibles, Apple a également ajusté les prix de certains modèles d'iPad et de Mac.

Un prix qui dégringole sur les Android

Sur son site de reprise, Apple affiche le montant le plus élevé possible lors d'un échange contre un produit de la marque, tel qu'un iPhone, un iPad, un Mac ou une Apple Watch. Les prix indiqués ne représentent que la valeur la plus élevée possible, mais la valeur finale de reprise dépendra de facteurs, notamment l'état de l'appareil. Ce n'est pas la première fois que la firme fait cela, la dernière baisse date de début 2020.

Néanmoins, les baisses de prix actuelles pour les smartphones Android sont notables, avec certaines réductions plus importantes que d'autres. Voici les prix pratiqués pour les Samsung et Google avec l'ancienne valeur entre parenthèses :

Samsung Galaxy S21 5G - 260 $ (325 $)

Samsung Galaxy S21+ 5G - 325 $ (435 $)

Samsung Galaxy S20+ - 205 $ (275 $)

Samsung Galaxy S20 - 150 $ (205 $)

Samsung Galaxy S10+ - 170 $ (185 $)

Samsung Galaxy S10 - 150 $ (160 $)

Samsung Galaxy S10e - 120 $ (130 $)

Samsung Galaxy S9+ - 80 $ (95 $)

Samsung Galaxy S9 - 65 $ (75 $)

Samsung Galaxy S8+ - 60 $ (inchangé)

Samsung Galaxy S8 - 50 $ (inchangé)

Samsung Galaxy Note 20 Ultra - 405 $ (545 $)

Samsung Galaxy Note 20 - 285 $ (385 $)

Samsung Galaxy Note 10 - 175 $ (235 $)

Samsung Galaxy Note 9 - 120 $ (130 $)

Samsung Galaxy Note 8 - 45 $ (65 $)

Google Pixel 5 - 235 $ (315 $)

Google Pixel 4 XL - 135 $ (180 $)

Google Pixel 4 - 110 $ (150 $)

Google Pixel 4a - 120 $ (160 $)

Google Pixel 3 XL - 50 $ (70 $)

Google Pixel 3 - 45 $ (55 $)

Google Pixel 3a XL - 50 $ (55 $)

Google Pixel 3a - 50 $ (inchangé)

Du côté des appareils du constructeur californien, voici les modèles qui ont été impactés :

iPad - 200 $ (205 $)

iPad Air - 335 $ (345 $)

MacBook Pro - 1415 $ (1630 $)

MacBook Air - 530 $ (550 $)

iMac - 1260 $ (1320 $)

Mac mini - 740 $ (800 $)

Pour ceux qui songent à faire reprendre leur ancien matériel, les prix indiqués représentent la valeur d'échange la plus élevée possible, le prix final dépendra de l'état général et des tests effectués par les spécialistes au moment de la transaction. Vous trouverez plus d'informations sur le programme d'échange d'Apple sur son site Web.