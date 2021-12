Apple offre des AirTags aux japonais qui achètent un iPhone

Pour célébrer le Nouvel An japonais, Apple a dévoilé une promotion de deux jours qui offrira, comme l’an passé, une carte-cadeau Apple gratuite d'une valeur maximale de 24 000 yens pour l'achat d'un produit Apple éligible les 2 et 3 janvier. Mais pour le passage à 2022, la firme ajoute même un AirTag gratuit.

Les AirTags offerts aux clients japonais pour l’année du tigre

En plus de la carte cadeau, Apple a déclaré que les 20 000 premiers clients au Japon qui achètent un nouvel iPhone 12, iPhone 12 mini ou iPhone SE pendant la promotion recevront également un AirTag en édition limitée avec une gravure personnalisée. Les iPhone 13 ne sont pas éligibles, comme ce fût le cas chez nous pour le Black Friday.

Les valeurs exactes des cartes-cadeaux pour chaque produit éligible sont les suivantes :

3 000 ¥ pour les AirPods (2e génération), les AirPods (3e génération), les Beats Flex, les Beats Studio Buds, l'Apple Pencil (2e génération), l'AirTag (pack de 4) et certains autres accessoires.

6 000 ¥ pour l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini ou l'iPhone SE (plus un AirTag en édition limitée pour les 20 000 premiers clients qui passent une commande).

6 000 ¥ pour l'Apple Watch Series 3, l'Apple Watch SE, les AirPods Pro, l'Apple TV 4K, l'Apple TV HD, Beats Studio3 Wireless, Beats Solo3 Wireless, Powerbeats Pro, et le Magic Keyboard pour iPad Pro

12 000 ¥ pour iPad Pro, MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces et Mac mini

24 000 ¥ pour l'iMac 27 pouces

Apple a partagé les conditions générales complètes de la promotion avec tous les détails. En particulier, les commandes d'iPhone passées via l'application Apple Store ne donneront pas droit à un AirTag en édition limitée, pour des raisons assez étranges. Si vous êtes au Japon, il faudra donc à passer votre commande sur le site d'Apple.



Enfin, grâce au programme gratuit "Today at Apple", les clients peuvent également célébrer le Nouvel An japonais en créant des cartes de vœux faites à la main. Une fort belle manière de démarrer l’année du tigre. Pour les autres, les traqueurs qui permettent de retrouver un vélo ou une voiture volée par exemple sont actuellement en promotion par lot. C’est notamment le cas du pack de 4 AirTags.