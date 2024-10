Faites-vous escroquer par une chèvre dans Grift: Scam Tycoon

Difficile de catégoriser Grift : Scam Tycoon, le nouveau jeu des créateurs de Chief Emoji Officer, Bodeville. Prévu pour la mi-janvier, Grift Scam Tycoon est pour le moins décalé. Vous incarnez une chèvre nommée Henry Horns, tombée amoureuse de votre âme sœur en ligne, Gwendolyn Goat. Mais, comme parfois dans la vraie vie, Henry s'est fait avoir.

Découvrez le décalé Grift: Scam Tycoon

Après avoir un début de romance idyllique en ligne, Gwendoline a besoin d'argent, rapidement ! Comme c'est l'amour de votre vie, vous vous empressez de l'aider, mais peu de temps après avoir envoyé l'argent, Gwendoline a effacé toute trace de sa présence en ligne. Tout bascule, vous avez été victime d'une escroquerie.



Heureusement, Henyr est prêt à tout pour se venger de la personne qui l'a escroqué pécuniairement et émotionnellement, alors pour la retrouver, il va se transformer en escroc, en créant des personnages en ligne ou des "bots" pour essayer d'escroquer d'autres marques sur Internet. Voilà un pitch original, vous en conviendrez.

Dans Grift, incarnez Henry Horns, une chèvre qui arnaque les gens sur les réseaux sociaux tout en essayant de retrouver son ennemi juré, Gwendolyn Goat. Habillez des bots et arnaquez pour atteindre le sommet en débloquant de nouvelles conversations et de nouvelles façons d'interagir avec vos cibles. Peut-être découvrirez-vous quelque chose de nouveau sur vous-même en cours de route ?

Découvrez la bande-annonce de Grift: Scam Tycoon :

Grift : Scam Tycoon propose plus de 40 personnages avec lesquels il est possible d'interagir (ou plutôt d'arnaquer) et des tonnes d'objets différents pour équiper et personnaliser vos bots en ligne. L'objectif ultime étant de retrouver votre ennemie mortelle, Gwendolyn Goat. Attention, il n'est pas dit que devenir un arnaqueur professionnel vous apportera la paix intérieure. Le jeu semble aller plus loin que cela, comme en atteste la dernière phrase de la citation des développeurs : "Peut-être découvrirez-vous quelque chose de nouveau sur vous-même en cours de route ?".



Attention, le jeu est uniquement traduit en anglais. On espère une version française dans une future mise à jour.

Rendez-vous le 17 janvier prochain pour le découvrir par vous-même. Vous pouvez précommander Grift: Scam Tycoon sur iOS ou sur Android, sauf en Nouvelle-Zélande où le jeu est déjà disponible (en soft-launch).

