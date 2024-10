LG annonce une mise à jour logicielle majeure de webOS pour ses smart TV

Pour ce début d’année, LG a décidé d’améliorer son logiciel webOS sur ses smart TV. L’objectif de la première mise à jour de 2024 est d’apporter toujours plus de conforts aux utilisateurs et une expérience de divertissement toujours plus poussée ! Les avancées vont être nombreuses pour les possesseurs de smart TV LG, on vous explique tout,

Vous n’allez plus reconnaître votre téléviseur LG

LG Electronics a récemment annoncé le lancement d’une mise à jour majeure de son système d’exploitation TV webOS, spécifiquement conçue pour les Smart TV LG. Cette initiative, baptisée “webOS Re:New”, débutera au début de l’année 2024, la mise à niveau sera accessible pour tous les modèles de la gamme de téléviseurs LG OLED 2022 et plus récents comme la gamme LG OLED 2023 et LG OLED 2024, y compris des produits phares tels que le LG OLED Flex, le LG OLED Objet Collection Posé et le LG QNED Mini LED 8K 2022 (séries QNED99/95). LG garantie que ces téléviseurs offriront l’expérience TV la plus complète pour une durée de cinq ans. Vous l’aurez compris, LG est très optimiste !



L’entreprise prévoit également d’étendre cette mise à jour à d’autres téléviseurs de sa gamme. Avec cette nouvelle version de webOS, les utilisateurs bénéficieront d’une expérience TV plus personnalisée, l’écran d’accueil sera conçu pour offrir des recommandations adaptées aux goûts des utilisateurs, renforçant ainsi la personnalisation.

L’interface utilisateur va permettre aux utilisateurs de choisir et d’accéder facilement à leurs contenus et services préférés. La section “Quick Card” classera le contenu et les services par catégories telles que Télétravail, Tableau de bord maison, Sport et Jeux, le tout dans une interface utilisateur similaire à celle d’un smartphone.



Cette mise à jour intègre également une technologie de sécurité avancée et un système d’exploitation optimisé, promettant une meilleure stabilité, sécurité et homogénéité. Elle ouvre la porte aux fournisseurs de contenus et développeurs de services pour toucher un public plus large, renforçant la vision de LG en tant que plateforme leader dans les médias et le divertissement.



Avec plus de 200 millions de Smart TV LG équipées de webOS à travers le monde, LG s’engage à investir dans son activité webOS. L’objectif est de créer une bibliothèque de contenus et services vaste et variée, afin d’améliorer continuellement l’expérience utilisateur, en termes de choix de contenus et de facilité d’utilisation.



Baik Seon-pill, le responsable Product Planning de la division LG Home Entertainment, a mentionné l’engagement de LG à renforcer le confort et la sécurité pour les utilisateurs, marquant ainsi un pas important dans l’évolution de l’expérience Smart TV chez LG.



PS : les Smart TV 2023 de LG commencent à 349 euros actuellement avec une promotion.



