La mise à jour 2.0.6 du Magic Keyboard corrige une faille Bluetooth

Apple a publié une petite, mais importante, mise à jour du firmware pour son Magic Keyboard. La société américaine explique que la nouvelle version corrige une faille de sécurité Bluetooth et qu'elle est disponible dès à présent pour les différents Magic Keyboard sans fil.



Cette version 2.0.6 a été publiée le mardi 9 janvier, mais n'est apparue sur le site d'Apple que jeudi matin, accompagnée de quelques détails techniques.

Une faille pour surveiller le clavier d'un Mac

Selon Apple, la vulnérabilité permet à une personne malveillante ayant un "accès physique" à un Magic Keyboard d'obtenir sa clé d'appairage Bluetooth. Par la suite, elle était alors en capacité de surveiller toute l'activité du clavier en captant le signal Bluetooth. Le problème a été signalé à Apple en décembre.

Disponible pour : Magic Keyboard ; Magic Keyboard (2021) ; Magic Keyboard avec pavé numérique ; Magic Keyboard avec Touch ID ; et Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique.



Impact : Un attaquant ayant un accès physique à l'accessoire peut être en mesure d'extraire sa clé d'appairage Bluetooth et de surveiller le trafic Bluetooth.



Description : Un problème de gestion de session a été résolu avec des vérifications améliorées.



CVE-2024-0230 : Marc Newlin de SkySafe

Comment installer la mise à jour ?

Cette mise à jour du micrologiciel est la version 2.0.6 pour le Magic Keyboard. Apple indique que les mises à jour du micrologiciel sont automatiquement installées en arrière-plan lorsque le Magic Keyboard est activement couplé à un appareil fonctionnant sous macOS, iOS, iPadOS ou tvOS. Oui, le Magic Keyboard est compatible avec tous les appareils Apple. Il est d'ailleurs actuellement en promotion à 127 euros au lieu de 159 euros avec son Touch ID.



Vous pouvez vérifier la version actuelle du micrologiciel de votre Magic Keyboard sur votre Mac en allant dans "Réglages système" > Bluetooth > puis le bouton "i" à côté de votre Magic Keyboard.

