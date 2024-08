Twitch perd Pokimane, streameuse la plus visionnée au monde

Imane Anys, star de Twitch sous le pseudo Pokimane, annonce qu'elle va quitter la plateforme après 10 ans de bons et loyaux services. Une immense perte pour la branche gaming d'Amazon qui a tout de même tenu à la remercier chaleureusement.

Grosse perte pour Twitch

Coup dur pour la plateforme de diffusion de jeux vidéo en direct d'Amazon. Après le licenciement de 500 salariés il y a quelques jours, Twitch va également perdre Pokimane, connue comme étant la streameuse avec le plus d'abonnés (9.3 millions) dans le monde.



Dans un post Twitter (X) atteignant les 10 millions de vues, elle annonce la "fin d'une ère" tout en remerciant Twitch et ses abonnés pour tous les souvenirs et l'amour engrangés durant cette dernière décennie. Et oui, dix ans qu'elle proposait des streams sur cette plateforme.

Le compte officiel Twitch n'a pas manqué l'occasion de réagir et d'indiquer à son tour tout le bonheur que lui avait apporté la streameuse. Sans oublier de préciser que Twitch sera à vie une maison pour Pokimane, au cas où elle changerait d'avis.



Pour ceux qui ne la connaissent pas, Pokimane diffusait ses parties sur deux jeux connus mondialement, à savoir League of Legends (LoL) et Fortnite. Aucune indication sur la suite de sa carrière. Il se pourrait qu'elle fasse une pause ou alors qu'elle rejoigne un concurrent comme Kick ou YouTube.

What an incredible journey it’s been. We’re so proud of everything you’ve accomplished and what’s ahead in the future.



You’ll always have a home on Twitch, Poki 💜 — Twitch (@Twitch) January 30, 2024

