Apple achète le domaine iWork.ai

Apple a acheté un nouveau domaine web, une goutte d'eau parmi les centaines qui composent son catalogue. Mais iWork.ai pourrait signifier beaucoup. D'après certains observateurs, iWork.ai est tout simplement une preuve des nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle à venir dans la suite de productivité de l'entreprise américaine.

iWork dopé à l'IA

iWork - Keynote, Numbers et Pages - est le concurrent de Docs de Google et d'Office de Microsoft. Mais les deux géants ont une longueur d'avance (voire deux) en ayant récemment intégré des capacités d'intelligence artificielle pour faciliter la vie des utilisateurs. Pour vous aider à écrire, à calculer ou à présenter, il n'y a pas mieux que Bard ou ChatGPT.



Apple s'est rapidement emparé du domaine lorsqu'il a été mis en vente, et plusieurs sites spécialisés ont repéré ce mouvement.

iWork.ai a été acheté récemment lors de la vente aux enchères mensuelle de domaines .Ai expirés, administrée par Vince Cate. Bien que les dates aient été récemment effacées du WHOIS du domaine .Ai, nos confrères ont conservé des captures d'écran prouvant tout cela.



La suite iWork d'Apple, connue pour ses services Web transparents facilitant le partage de documents et la collaboration, est sur le point de subir une transformation historique. Lancée à l'origine sous le nom d'iWork.com en janvier 2009, puis abandonnée en 2012 au profit d'iCloud.com, l'orientation d'iWork vers l'intégration de l'IA marque l'entrée d'Apple dans ce secteur hautement concurrentiel et stratégique.



Si des algorithmes intelligents font depuis longtemps partie intégrante des logiciels des trois géants, l'IA générative est un bond en avant.



En attendant du concret, rappelons que les rumeurs concordent toutes autour d'une mise à jour très orientée IA pour iOS 18, le système d'exploitation mobile d'Apple préparant même sa plus grosse mise à jour depuis l'iPhone original. Siri devrait au moins égaler ChatGPT, alors que de nombreux services profiteraient de cette révolution.



Comme les brevets, il faut savoir que les achats de domaines par Apple sont légion et ne se concrétisent pas souvent. Mais celui-là arrive à point nommé...