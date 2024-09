L'avenir de CarPlay passerait par une version payante dite "CarPlay+"

Il y a quatre ans, Apple avait pour ambition de dominer le marché de l'automobile avec une version très avancée de CarPlay, à même de contrer la percée d'Android Automotive. Le projet d'Apple Car étant désormais du passé, CarPlay est devenu crucial pour ses ambitions dans le domaine de l'automobile, dixit notre ami Mark Gurman. Et la partie rémunération en est la base.

Une concurrence féroce

D'après le journaliste de Bloomberg, c'est le projet IronHeart qui se cache derrière le CarPlay de nouvelle génération tant attendu. Avec ce CarPlay 2.0, Apple a l'intention d'intégrer profondément son logiciel dans les véhicules, en étendant le contrôle à des écrans supplémentaires, au tableau de bord et même aux systèmes de climatisation et de radio, ce qui représente un bond en avant par rapport à sa fonctionnalité actuelle, qui se concentre principalement sur les services d'Apple.



Cette refonte était une réponse directe à Android Automotive de Google, un système plus profondément intégré qu'Android Auto, qui ne nécessite pas de connexion téléphonique et qui est maintenant utilisé par plusieurs grands constructeurs automobiles, en tête du marché avec une part de 35 %. Contrairement à Android Automotive, le nouveau CarPlay, annoncé en 2022 avec le soutien de Porsche et d'Aston Martin, fonctionne toujours via l'iPhone, évitant ainsi une transition complète vers un système d'exploitation embarqué en raison de l'impossibilité d'intégrer du matériel spécifique à Apple. Malgré son ambition, le déploiement de ce CarPlay amélioré se heurte à des difficultés qui obligent l'équipe de conception d'Apple à collaborer étroitement avec les constructeurs automobiles pour créer des interfaces sur mesure, ce qui témoigne des efforts continus, bien qu'adaptés, d'Apple pour pénétrer le secteur automobile grâce à l'innovation et à l'intégration.

Ce déploiement limité s'est d'ailleurs concentré sur les voitures très haut de gamme. En fait, le seul modèle dont il est confirmé qu'il bénéficiera du nouveau CarPlay est l'Aston Martin DB12, qui coûte plus de 250 000 euros (Porsche n'a pas précisé quel modèle bénéficiera de cette fonction). Cela ne donne pas l'impression que le nouveau CarPlay est sur le point d'envahir l'industrie automobile, ni même de créer une source de revenus.

De plus, on m'a dit qu'Apple n'avait aucun plan pour gagner de l'argent avec le nouveau logiciel. Comme pour la version actuelle de CarPlay, l'entreprise ne cherche pas à faire payer les utilisateurs, ni à obliger les constructeurs automobiles à payer pour l'installer.

Les moyens de gagner de l'argent

Justement, avec l'abandon de l'Apple Car, notre confrère assure qu'Apple cherche à revoir son approche afin de "peser" dans l'industrie automobile. Voici quelques idées qui pourraient être dans les tuyaux :

Pour commencer, elle pourrait faire payer les constructeurs automobiles pour qu'ils prennent en charge CarPlay. Apple et les constructeurs automobiles savent qu'il existe des irréductibles qui n'envisageront pas d'acheter un véhicule s'il ne propose pas cette fonctionnalité.

L'entreprise pourrait conserver l'ancien CarPlay en tant que fonction gratuite, puis vendre le nouveau en tant que version améliorée. Appelons-le CarPlay+. Il s'agirait d'une stratégie similaire à celle des services payants comme Apple TV et News.

Apple pourrait alors abandonner l'approche consistant à créer un design personnalisé pour chaque constructeur automobile. Au lieu de cela, il pourrait fournir une multitude de modèles dans le système d'exploitation et laisser les utilisateurs personnaliser l'apparence de CarPlay par eux-mêmes. Le nouveau CarPlay offre déjà une certaine personnalisation. En s'appuyant davantage sur ce système, Apple pourrait s'épargner le temps et les problèmes liés à la création de versions personnalisées.

Mais le temps presse. Si Apple ne parvient pas rapidement à faire adopter le nouveau CarPlay par un plus grand nombre de constructeurs automobiles, il perdra certainement du terrain face à Android. Et si l'entreprise ne commence pas à gagner de l'argent avec le logiciel, elle ne parviendra jamais à faire de la catégorie automobile un marché viable. Et c'est certainement l'avenir d'Apple dans cette industrie qui se joue :

Ce n'est pas comme si Apple avait un plan de secours. La nouvelle application CarPlay a déjà été considérée comme la première étape vers un éventuel véhicule Apple. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'il reste à l'entreprise.

Vous pensez qu'Apple va nous surprendre avec son CarPlay 2.0 ?