Apple parlera de l'IA à l'Apple Event du 7 mai (màj : plutôt à la WWDC)

Dans quelques jours, Apple organisera un événement qui aura pour objectif de présenter les dernières générations des iPad Pro et des iPad Air. Dans cet événement spécial, Apple présentera également de "grands projets" concernant l'intelligence artificielle. Cette information ne vient pas d'un leaker ou analyste, mais de Tim Cook lui-même qui l'a déclaré dans une interview au média américain CNBC peu après l'annonce des résultats financiers.

L'IA, l'un des sujets principaux de l'Apple Event du 7 mai

OpenAI, Google, Microsoft, Samsung... Toutes ces entreprises ont déjà laissé leur empreinte dans le domaine de l'intelligence artificielle. Leurs avancées leur ont permis d'augmenter les revenus de leur segment service et ont même participé à accroître les ventes de certains de leurs produits, c'est notamment le cas de Samsung pour sa gamme Galaxy S24.



Du côté d'Apple, les avancées dans l'IA sont discrètes, mais cela ne devrait plus durer très longtemps. Après avoir augmenté massivement ses investissements dans la recherche et le développement ces derniers mois et années, Apple devrait nous présenter des projets IA lors de l'Apple Event du 7 mai.

Dans une interview à CNBC, Tim Cook a déclaré que l'intelligence artificielle est prise très au sérieux en interne chez Apple, de nombreuses équipes d'experts travaillent quotidiennement sur le sujet. Après une longue attente qui a profité à la concurrence, les choses sérieuses vont enfin commencer avec des annonces concrètes qui vont impressionner le public.



Selon les propos du CEO d'Apple, l'entreprise a de "grands projets à annoncer en ce qui concerne l'IA" lors de son événement de la semaine prochaine. Sans surprise, Cook n'a donné aucun détail sur ce qui va être annoncé, est-ce des fonctionnalités IA à venir dans les produits Apple ? Un chatbot qui va concurrencer ChatGPT d'OpenAI et Gemini de Google ?



Voici ce qu'a déclaré Tim Cook :

Nous continuons à nous sentir très optimistes au sujet de notre opportunité dans l'IA générative. Nous faisons des investissements importants et nous sommes impatients de partager bientôt des choses très intéressantes avec nos clients. Nous croyons au pouvoir transformateur et à la promesse de l'IA et nous croyons que nous avons des avantages qui nous différencieront dans cette nouvelle ère, y compris la combinaison unique d'intégration transparente du matériel, des logiciels et des services d'Apple, le silicium Apple révolutionnaire avec nos moteurs neuronaux leaders de l'industrie, et notre accent inébranlable sur la vie privée, qui sous-tend tout ce que nous créons.

Ce n'est pas la première fois que Tim Cook fait ce type d'annonce, au cours des précédents rapports financiers, le dirigeant d'Apple a rappelé à plusieurs reprises aux investisseurs que des projets IA étaient en cours et que l'investissement financier avait été considérablement augmenté pour avoir des résultats rapidement.





Il s'avère que Tim Cook a été mal compris dans l'article de CNBC. La citation complète dans son contexte n'implique pas l'annonce d'un logiciel d'IA lors de l'événement matériel de la semaine prochaine, bien qu'Apple imprègne ses puces d'une préparation à l'IA. Voici la citation complète dans son contexte :