MidiWrist Unleashed : un contrôleur MIDI autonome pour Apple Watch

Le développeur Geert Bevin lance un nouvel outil musical, parmi la pléiade d'applications qu'il a propose sur les appareils Apple, spécialement pour l'Apple Watch. Appelée "MidiWrist Unleashed", l'application transforme votre Apple Watch en un contrôleur MIDI relié en Bluetooth à un appareil. Oui, il s'agit d'un contrôleur MIDI complètement indépendant de l'iPhone.

Découvrez MidiWrist Unleashed

Concrètement, MidiWrist Unleashed transforme votre Apple Watch en un contrôleur MIDI autonome qui se connecte directement à n'importe quel appareil MIDI Bluetooth LE, sans avoir besoin de votre iPhone ou d'un autre appareil à proximité.



Un contrôleur MIDI vous permet d'envoyer des informations à des logiciels DAW et autres plug-ins musicaux.

Ingénieuse, l'app propose d'utiliser la couronne digitale, combinée au retour haptique, pour vous permettre de contrôler n'importe quel appareil MIDI en touchant votre poignet, même lorsque vous ne le regardez pas.



MidiWrist Unleashed n'émet aucun son et ne peut pas s'afficher en tant que dispositif MIDI Bluetooth LE.



Voici un aperçu des fonctionnalités de MidiWrist Unleashed :

Entièrement configurable sur votre montre, aucune application externe n'est nécessaire

N'importe quel nombre de boutons peut être contrôlé à l'aide de la couronne numérique

Macro-contrôle de plusieurs paramètres MIDI à partir du Digital Crown

Jouez / arrêtez / mettez en pause / enregistrez / rembobinez / avancez rapidement votre DAW à distance depuis votre tocante

Les boutons peuvent être contrôlés individuellement ou simultanément

Les boutons peuvent être liés pour préserver leurs décalages.

Il est possible de basculer n'importe quel nombre de boutons en tapant sur la montre.

Les boutons peuvent être actifs ou momentanés.

Les pages peuvent être créées avec n'importe quelle combinaison de commandes choisies parmi les boutons et les molettes.

Les changements de programme s'effectuent à l'aide de la couronne numérique ou en touchant la montre.

Voici une petite vidéo de démonstration :

Les musiciens ont désormais un nouvel outil sur leur montre, en plus des accordeurs d'instruments et des métronomes, déjà disponibles sur l'App Store. Attention, il faut tout de même dépenser 17,99 € !



REMARQUE : la fiabilité de la prise en charge MIDI Bluetooth LE par les dispositifs matériels varie. MidiWrist Unleashed a été testé avec des appareils iPhone, iPad, Mac et CME WIDI. Le développeur ne garantit pas la stabilité de la connexion ni la latence des messages MIDI avec d'autres appareils.

Télécharger MidiWrist Unleashed à 17,99 €