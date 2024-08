Les alertes de suivi indésirables disponibles dans iOS 17.5 et Android 6+

Comme annoncé l'an dernier, Apple et Google ont collaboré à la création d'une spécification industrielle - "Detecting Unwanted Location Trackers" - pour les dispositifs de suivi Bluetooth qui permet d'alerter les utilisateurs sur iPhone et Android en cas de suivi à leur insu trace. Une solution pour atténuer l'utilisation abusive de dispositifs conçus pour aider à suivre ses objets personnels comme un sac, un vélo ou son porte-clés.



Depuis hier soir, Apple met en œuvre cette fonctionnalité dans iOS 17.5, et Google l'a poussé à tous les appareils Android 6.0 et supérieurs.

La fin du harcèlement par les traqueurs ?

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité inclus dans iOS 17.5, les utilisateurs recevront désormais une alerte « [Objet] trouvé en mouvement avec vous » sur leur téléphone si un dispositif de suivi Bluetooth inconnu se déplace avec eux au fil du temps, quelle que soit la plateforme avec laquelle l'appareil est couplé.

Si un utilisateur reçoit une telle alerte sur son appareil iOS, cela signifie que l'AirTag, un accessoire compatible "Localiser" ou tout autre traceur Bluetooth compatible avec les spécifications de l'industrie de quelqu'un d'autre se déplace avec lui. Il est possible que le traceur soit attaché à un objet que l'utilisateur a emprunté, mais si ce n'est pas le cas, l'iPhone peut afficher l'identifiant du traceur, faire en sorte que le traceur émette un son pour aider à le localiser et accéder aux instructions pour le désactiver. Et c'est bien là le plus important, vous allez pouvoir désactiver le suivi de la balise en question.



Les fabricants de balises Bluetooth, notamment Chipolo, eufy, Jio, Motorola et Pebblebee, se sont engagés à ce que les futures produits qu'ils commercialiseront soient compatibles.



Apple n'oublie pas de préciser que les AirTags et les accessoires tiers du réseau "Localiser" ont été conçus dès le départ avec des protections de la vie privée et de la sécurité inédites sur ce marché, et Apple s'est toujours engagé à innover et à compléter ces protections pour assurer la sécurité des consommateurs.

Cette collaboration multiplateforme - également une première dans l'industrie, avec la participation de la communauté et de l'industrie - offre des instructions et des bonnes pratiques aux fabricants, s'ils décident d'intégrer des fonctionnalités d'alerte de suivi indésirable dans leurs produits.

Apple et Google continueront à travailler avec l'Internet Engineering Task Force via le groupe de travail "Detecting Unwanted Location Trackers" afin de développer la norme officielle pour cette technologie. La firme de Cupertino veut continuer à vendre ses petits AirTags, tout en protégeant ses clients des usages abusifs. Bravo.



