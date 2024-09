EA lance Command & Conquer Legions sur mobile !

Plus d'un an après son annonce, Level Infinite et Electronic Arts ont enfin ouvert les précommandes pour Command & Conquer : Legions, le jeu de stratégie mobile sous licence, disponible sur App Store et Play Store.



Mieux, en attendant le lancement mondial de Command & Conquer : Legions plus tard cette année, les français peuvent déjà le télécharger.

Découvrez Command & Conquer™: Legions

Pour attirer les joueurs, l'éditeur indique que le lancement mondial marquera également le début du contenu saisonnier inaugural avec un hommage à l'opus "Alerte rouge" qui inclura les personnages, les unités et les histoires tant aimés et hors-normes de l'univers d’Alerte rouge dans cette nouvelle expérience stratégique mobile.

Command & Conquer™ : Legions’ et la saison de lancement mettant à l’honneur Alerte rouge est située dans une ligne temporelle alternative où les forces soviétiques et alliées sont dans une impasse. Le retour inattendu de Yuri a perturbé l'équilibre des forces, déclenchant une guerre totale entre les principales factions du monde. Les joueurs mèneront la faction de leur choix, recruteront des héros légendaires d’Alerte rouge, construiront des armées invincibles et participeront à une campagne stratégique pour contrecarrer les plans néfastes de Yuri. Les joueurs auront le plaisir de découvrir plus d'histoires de l'iconique univers de C&C dans les saisons à venir.



Voici les caractéristiques clés de Command & Conquer Légions :

Expérience emblématique de Command & Conquer et Alerte rouge : Redécouvrez les histoires, les unités, les héros et les armements uniques et authentiques de C&C et Alerte rouge.

: Redécouvrez les histoires, les unités, les héros et les armements uniques et authentiques de C&C et Alerte rouge. Combat JcJ en temps réel épique : Vivez le frisson des batailles JcJ en temps réel en commandant votre légion d'unités légendaires comme le Dirigeable Kirov et le Tank de l'apocalypse sur une vaste carte du monde.

: Vivez le frisson des batailles JcJ en temps réel en commandant votre légion d'unités légendaires comme le Dirigeable Kirov et le Tank de l'apocalypse sur une vaste carte du monde. Profondeur stratégique : Forgez votre chemin vers la victoire en maîtrisant les forces uniques de votre faction, en débloquant des super-armes puissantes et en prenant des décisions critiques qui peuvent apporter la victoire à votre alliance.

: Forgez votre chemin vers la victoire en maîtrisant les forces uniques de votre faction, en débloquant des super-armes puissantes et en prenant des décisions critiques qui peuvent apporter la victoire à votre alliance. Exploration sociale : Rejoignez des alliances mondiales et collaborez avec des commandants alliés.

: Rejoignez des alliances mondiales et collaborez avec des commandants alliés. Plusieurs modes de jeu : Plongez-vous dans divers scénarios de combat, des escarmouches JcJ intenses et des guerres d'alliance coopératives en passant par des campagnes JcE complètes et le mode Méca roguelike unique.

Avis sur Command & Conquer™: Legions

C&C Legions est clairement une bonne idée, permettant de retrouver la célèbre franchise de jeux de stratégie en temps réel sur écran tactile. Ce jeu offre une expérience riche avec des graphismes améliorés et des mécanismes de jeu adaptées aux appareils modernes. Les fans de la série apprécieront le retour des factions emblématiques, chacune avec ses propres unités et stratégies uniques. La campagne solo est engageante, proposant des missions variées qui testent vos compétences tactiques. Le mode multijoueur est également bien conçu, offrant des batailles intenses contre d'autres joueurs, mais pas du goût de tout le monde.



En effet, "Legions" a bien des défauts. Le rythme est parfois lent et l'équilibrage des factions laisse à désirer. La différence entre les joueurs qui payent et ceux qui ne mettent pas la main à la poche est flagrante, voire même décourageante. On se retrouve rapidement obligé de faire des alliances, sous peine de se faire anéantir rapidement. En outre, sur petit écran, le gameplay est difficile.



Espérons qu'Electronic Arts revoit sa copie d'ici le lancement mondial.

Télécharger le nouveau Command & Conquer

À découvrir sur l'App Store et le Play Store, déjà disponible en France, mais pas partout dans le monde. Sachez que si vous êtes dans un pays où les précommandes sont disponibles, selon le nombre d'inscrits, les joueurs peuvent débloquer une gamme d'objets précieux, comme des Puces d'Argent, des Puces Dorées,, le cadre distinctif « Étoile de la victoire » et l'apparence de base « Chantier de construction soviétique ».

Télécharger le jeu gratuit Command & Conquer™: Legions