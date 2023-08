Command & Conquer Legions annoncé sur mobile par EA et Level Infinite

Après Command & Conquer: Rivals en 2018, EA et Level Infinite viennent d'annoncer Command & Conquer: Legions sur mobile. "Legions" est un tout nouveau jeu de stratégie exclusivement mobile qui se déroule évidemment dans l'univers de Command & Conquer et qui est en cours de développement pour une sortie prévue avant la fin de l'année.

Command & Conquer™: Rivals se montre en vidéo

Command & Conquer : Legions comprendra des batailles JcJ et JcE contre d'autres factions pour collecter du Tiberium afin de faire progresser la technologie ou d'attaquer les ennemis. D'après les informations partagées par le studio Level Infinite, Command & Conquer : Legions mettra en scène de nombreux héros et méchants emblématiques en plus des factions de la série de jeux Command & Conquer. En espérant qu'EA publie aussi un jeu traditionnel dans les prochains mois, des titres qui ont fait passer des nuits blanches à de nombreux joueurs PC.



Regardez la bande-annonce de Command & Conquer : Legions ci-dessous :

Pour information, Command & Conquer : Legions fera l'objet d'une bêta fermée en France, en Australie, au Canada, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et aux Philippines pour Android dans le courant du mois. Le lancement complet est prévu pour la fin de l'année sur iOS et Android. Plus de détails seront dévoilés demain lors de la présentation "Into the Infinite" de Level Infinite.



À noter que la version Android a déjà sa page Play Store.