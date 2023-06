Crashlands 2 annoncé sur mobile, mais avec Netflix Games

Dans une annonce surprenante, les talentueux frères de Butterscotch Shenanigans ont travaillé secrètement sur une suite de leur jeu à succès Crashlands, un jeu d'aventure et de création en monde ouvert qui a été acclamé par la critique et qui a été notre jeu de l'année en 2016. La bande-annonce dévoilée lors du Guerrilla Collective 2023 Gaming Showcase présente un tout nouveau style artistique captivant et une perspective légèrement différente, tout en conservant l'essence unique qui a fait le charme de Crashlands. Les fans du premier opus doivent sauter de joie.

Crashlands 2 bientôt sur iOS, Android et PC

Figurant dans le TOP 2016 d'iPhoneSoft et d'Apple, Crashlands est un jeu au succès amplement mérité et qui offre un gameplay varié avec des touches de hack'n slash, de stratégie, de RPG, de survie, de collecte de ressources et de crafting. Celui que l'on a comparé à Don't Starve pour son style graphique va recevoir une suite.

Une information intéressante à noter est que Crashlands 2 sera disponible sur PC via Steam et peut déjà être précommandé sur cette plateforme. Cependant, la version mobile sera exclusivement disponible sur Netflix Games. Netflix continue donc de se faire une place dans l'industrie du jeu, réservant de très bons titres à ces abonnés, sans surcoût par rapport à l'abonnement vidéo. Les deux versions sont prévues pour un lancement simultané en 2024. Étant donné la nature multiplateforme de Crashlands, il est probable qu'il y aura une synchronisation de la progression entre les appareils.



Voici le trailer vidéo :

En tout cas, l'annonce de Crashlands 2 est LA bonne nouvelle du jour, espérons que l'attente ne soit pas trop longue. Pour ceux qui n'ont pas testé Crashlands premier du nom, c'est le bon moment :

Télécharger Crashlands à 7,99 €