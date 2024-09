L'ordinateur portable Spacetop G1 avec lunettes AR démarre à 1700 $

Présenté l'an dernier, quasiment jour pour jour, le premier ordinateur portable basé sur la réalité augmentée est officiellement lancé par l'entreprise Sightful.



Si l'Apple Vision Pro propose une expérience similaire lorsqu'il est branché à un Mac, le Spacetop G1, conçu par d'anciens employés de Magic Leap, promet d'améliorer le confort en associant un ordinateur à des lunettes AR légères. De quoi permettre des sessions plus longues.

Un prix raisonnable pour le Spacetop

Proposé au prix de 1 700 dollars lors des précommandes (et non pas les traditionnels tarifs qui finissent en 99), le Spacetop G1 est essentiellement un clavier auquel sont attachées des lunettes. Il n'y a pas d'écran, mais un boîtier supérieur dans lequel les lunettes peuvent être rangées lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Des vidéos de l'appareil montrent des utilisateurs en train de taper sur le clavier tout en regardant un univers AR placées autour d'eux. Le G1 fonctionne avec SpaceOS, un système d'exploitation spatial conçu pour la productivité qui se concentre essentiellement sur les tâches web. Autrement dit, aucune application n'a été développée pour ce système.

Les lunettes AR pèsent 85 grammes, une valeur à comparer au poids du Vision Pro, compris entre entre 600 et 650 grammes en fonction du bandeau qui y est attaché. Le clavier mesure un peu moins de 12 pouces de large et l'ensemble pèse 1,4 kg, ce qui est plus lourd qu'un MacBook Air ou qu'un iPad Pro.

Le Spacetop G1 comprend une puce Qualcomm Snapdragon QCS8550 et GPU Adreno 740, 128 Go de stockage, 16 Go de mémoire vive et deux haut-parleurs. Il y a deux ports USB-C sur le composant clavier qui lui permettent d'être connecté à un écran externe traditionnel, et la batterie dure jusqu'à huit heures. Plus intéressant, les lunettes sont équipées de deux panneaux d'affichage OLED avec une résolution de 1920x1080 et un taux de rafraîchissement de 90Hz, et les lentilles de prescription personnalisées sont prises en charge. On trouve aussi le WiFi 7, Bluetooth 5.3, la 5G via eSIM et nano-SIM,



Le clavier de 79 touches est muni d'un trackpad multigeste, tandis que la base intègre une caméra de 5 Mpx. Le tout promet 8 h d'autonomie.

Prix et date de lancement

Le Spacetop G1 sera vendue au détail à 1 900 dollars, mais ceux qui le réserveront tôt pourront bénéficier d'une réduction de 200 dollars, ce qui ramènera le prix à 1 700 dollars. Une machine peut être réservée moyennant un dépôt remboursable de 100 dollars, et sa livraison devrait débuter en octobre 2024. Vous l'aurez compris, seuls les américains sont concernés par ce premier lancement.



On a hâte qu'il arrive en France, puisque c'est vers ce genre de choses qu'on aimerait qu'Apple aille rapidement, via ses Apple Glass.