Le Vision Pro serait lancé en France le 29 juin

Vous êtes impatient de pouvoir essayer le Vision Pro en France ? Et bien l'attente ne devrait plus être très longue. Comme prévu, les Apple Store français se mettent en branle pour accueillir l'ordinateur spatial. D'après les informations de WatchGeneration, les magasins de l'Hexagone ont un rendez-vous commun important fin juin, suivi d'une soirée de mise en place le 28 juin. Tout cela nous conduit à un lancement le samedi 29 juin, chose que nous avons également pu confirmer auprès d'un lecteur travaillant en magasin sur Paris. Si rien n'indique officiellement qu'il s'agit du Vision Pro, on ne voit aucune autre raison pour un tel dispositif.

Une nouvelle confirmation pour la France

C'est un secret pour personne, Apple s'apprête à lancer son casque de réalité mixte un peu partout dans le monde. À plusieurs reprises, depuis le lancement américain de début février, nous avons évoqué une sortie en France et dans huit autres pays autour de la WWDC 24, qui se tiendra la semaine du 10 juin prochain. Apple n'a rien communiqué pour l'heure, mais des responsables de plusieurs Apple Store sont partis se former à Cupertino, pour ensuite redescendre l'information à leurs collègues.

Pour mettre toutes les chances de son côté, les ventes du casque aux US étant en berne, Apple Retail aurait annoncer à ses équipes en France qu'une réunion commune à toutes les équipes — un "All stores meeting" — est positionnée sur la dernière semaine de juin. On parle d'une « grosse nouveauté ». En fin de semaine, le vendredi 28 juin, "Visual Marketing Night" est programmée, autrement dit la mise en place des visuels de communication et des nouveaux produits sur les étals.



Voilà qui corrobore également l'information selon laquelle les Apple Store français sont priés de faire de la place dans leurs stocks. Il faudra libérer une grande partie de l'espace de stockage, afin d'accueillir les énormes boîtes du Vision Pro. Certains parlent même de délocaliser d'autres produits, ce qui pourrait être ennuyeux pour les clients cherchant par exemple une configuration d'iMac spécifique.



Outre la boîte du Vision Pro, le casque d'Apple est accompagné de plusieurs accessoires, comme les inserts optiques, ainsi que de mobiliers spéciaux pour les démonstrations.



Tout cela signifie que Tim Cook devrait nous annoncer la bonne nouvelle lors du keynote d'ouverture de la WWDC 24, à suivre en direct sur iPhoneSoft dès le 10 juin à 19 heures, heure de Paris. Nous découvrions les nouveautés liées à iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11 et autre visionOS 2, avec peut-être de nouveaux Mac et donc l'expansion de la disponibilité du Vision Pro. D'ici-là, n'hésitez pas à consulter notre test du Vision Pro, avec les atouts et les points faibles de l'ordinateur spatial.