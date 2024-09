Aujourd'hui, Apple TV+ a partagé la date de la première de la nouvelle série documentaire « Omnivore », annoncée en 2022, et a donné un premier aperçu.



Créée et narrée par René Redzepi, l'estimé chef et copropriétaire du restaurant de renommée mondiale Noma, « Omnivore » emmène les téléspectateurs dans un voyage immersif dans le monde de la nourriture, explorant la beauté profonde et les complexités de l'expérience humaine à travers le prisme des ingrédients clés qui nous relient tous. Enfin pas vraiment, puisque certains ont des régimes particuliers, comme les véganes.

Pour les fans de Top Chef

Chaque épisode d'Omnivore célèbre la culture, la transformation et la consommation de huit des ingrédients les plus essentiels au monde, dont les bananes, les piments, le café, le maïs, le porc, le riz, le sel et le thon, et révèle comment ils constituent les pierres angulaires de l'héritage culturel mondial.

Redzepi et Matt Goulding, producteur exécutif, guident les téléspectateurs dans une odyssée à travers le monde, dévoilant des histoires complexes derrière les ingrédients qui ont façonné les sociétés, les cultures, les croyances et le cours de l'histoire de l'humanité. La série emmène les téléspectateurs dans des destinations du monde entier, notamment au Danemark, en Serbie, en Thaïlande, en Espagne, au Japon, à Djibouti, au Pérou, en Corée du Sud, en France, en Colombie, en Inde, à Bali, au Rwanda et au Mexique, ainsi qu'aux États-Unis.

Dans chaque épisode, Redzepi et divers collaborateurs de la série proposent une exploration intime des traditions culinaires, mettant en avant les efforts locaux pour honorer, conserver et protéger les offrandes de la Terre. Espérons que la France ne soit pas représentée par des burgers ou des pizzas, leur consommation représentant désormais plus de 41 % de parts de marché dans le secteur de la restauration (avec les autres plats rapides comme les tacos et autre kebabs).



"Omnivore est produite pour Apple TV+ par FIFTH SEASON et FILM 45 avec les producteurs exécutifs Redzepi, Goulding, Chris Rice, Ben Liebmann, Michael Antinoro, Max Wagner, Collin Orcutt et Mateo Willis. Cary Joji Fukunaga a développé « Omnivore » pour la télévision.



Le lancement de la docu-série est prévue pour le 19 juillet 2024, dans le monde entier.

C'est quoi Apple TV+ ?

Le service TV+ d'Apple offre des séries, films, documentaires, et divertissements pour enfants, disponibles sur iPhone, iPad, Apple TV, Apple Vision Pro, Mac, TV connectées (Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL), appareils Roku et Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV, consoles PlayStation et Xbox, et sur tv.apple.com. Lancé le 1er novembre 2019, il est le premier service de streaming entièrement original, accumulant 492 prix et 2 158 nominations, incluant "Ted Lasso" et "CODA". Disponible dans plus de 100 pays, il coûte 9,99 € par mois avec une période d'essai de sept jours.