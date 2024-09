Apple est de nouveau l'entreprise la plus valorisée avec plus de 3 200 milliards

Ces derniers mois n'ont pas été parfaits pour Apple, on pense par exemple aux ventes décevantes de la gamme iPhone 15 dans certains pays comme la Chine ou encore à la hype autour de l'Apple Vision Pro qui s'est vite écroulée après la commercialisation aux États-Unis. Heureusement, la firme de Cupertino a plus d'un tour dans son sac et l'Apple Event d'ouverture de la WWDC 2024 a permis de montrer à quel point Apple peut renverser la tendance à son avantage ! Depuis que l'entreprise a annoncé "Apple Intelligence", elle est revenue à la première place des compagnies les plus valorisées aux États-Unis.

AAPL reprend des couleurs

Lors de l'Apple Event de la WWDC 2024, Apple a présenté Apple Intelligence pour ses mises à jour iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, il s'agit d'une suite de fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle. Ces annonces très attendues par la communauté et les investisseurs du monde entier ont provoqué une hausse immédiate des actions d'Apple, malgré une chute initiale.

Apple a surpassé Microsoft pour occuper la première place, mercredi. Les deux entreprises affichent une capitalisation boursière dépassant les 3 000 milliards de dollars, depuis le début de l'année, elles se sont souvent trouvées à plusieurs reprises à moins de 100 milliards de dollars l'une de l'autre. Microsoft avait dépassé Apple pour la première place le 11 janvier 2024, mais les récentes annonces de la WWDC ont inversé la tendance.



La valeur actuelle de l’action AAPL, 3 285 milliards de dollars, est soixante fois supérieure à celle de 2010, ce qui montre une croissance phénoménale au fil des ans. Cette progression prouve l'innovation continue et la capacité d'Apple à maintenir une base de consommateurs fidèles. De son côté, la firme de Cupertino affirme qu'elle ne se concentre pas sur le cours de son action, préférant mettre l'accent sur l'innovation à long terme et la satisfaction des clients plutôt que sur les gains à court terme.