Apple Pay devient fou en Hongrie et facture sans raison

Apple Pay semble avoir fonctionnement erratique en Hongrie, selon les rapports de plusieurs sites locaux. Les propriétaires d'iPhone et d’Apple Watch ayant Apple Pay configuré voient apparaître des frais surprenants et inattendus sans effectuer le moindre achat.

Un bug inquiétant

Un certain nombre d’utilisateurs, peu importe la banque à laquelle ils sont rattachés, voient de multiples transactions erronées sur leur historique. Les clients ainsi impactés se voient facturer de petites sommes plusieurs, avec des cas pouvant aller jusqu’à plus de 70 transactions et près de 1 500 euros.

Les sites d'information hongrois indiquent que les banques sont submergées de demandes d'aide et qu'il semble s'agir d'un problème du côté d'Apple. La banque OTP en Hongrie a déclaré que des "débits massifs et injustifiés" avaient été effectués sur les cartes de plusieurs banques, et que la situation était toujours en cours d'analyse pour déterminer ce qui s'était passé.



Une déclaration sur le site web de la banque Raiffeisen indique qu'Apple s'efforce de résoudre le problème.

Nous informons nos clients qu'en raison d'un problème technique avec un partenaire externe, les cartes bancaires de certains de nos clients ont pu être débitées à tort par l'Apple App Store. Nos collègues ont contacté les responsables d'Apple et le problème est en cours de résolution.

Certains frais semblent être liés à des abonnements qui ont été annulés précédemment, et certains montants correspondent à des transactions antérieures. On peut deviner qu’il s’agit d’un problème côté serveurs avec une mise à jour du système qui s’est mal déroulée (script rejoué, cache non vidé ou autre).



Certains clients ont pu faire bloquer leur carte par leur banque, ce qui a permis d'éviter d'autres débits.



Un conseil, surveillez régulièrement vos comptes bancaires car, entre les arnaques et les erreurs, personne n’est à l’abri. Depuis son lancement en France en 2016, Apple Pay n’a pourtant jamais posé le moindre problème.