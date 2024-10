Le surréaliste "Superliminal" arrive sur mobile !

En 2020, le studio Pillow Castle américain a sorti un puzzle surréaliste à la première personne nommé Superliminal. Le succès a été immédiat sur PC et consoles, grâce à une réalisation et un gameplay de haut niveau.



Les spécialistes de Noodlecake Games ont été logiquement mis à contribution pour porter le titre sur iOS et Android. La sortie est prévu pour le mois prochain.

Découvrez Superliminal

Superliminal est un jeu de puzzle à la première personne inspiré par les jeux de perspectives et les illusions d'optique. Le joueur doit résoudre des casse-têtes impossibles en sortant des sentiers battus et en se préparant toujours à l'inattendu.

Vous vous endormez à 3 h du matin au son de la publicité ringarde du programme de thérapie par le rêve du Dr Pierce. Vous vous réveillez dans un endroit inconnu, pour réaliser que vous êtes coincé dans un rêve. Un rêve où la perception est la réalité. Bienvenue dans Superliminal.

Le fait qu'il s'agisse d'un rêve signifie que rien n'est exclu, avec des énigmes toujours plus surprenantes. Dans certains niveaux, on se demande même comment les développeurs ont-ils pu penser à ça.



Par exemple, vous attrapez un petit objet sur une table, vous le tenez en l'air et, soudainement, il devient énorme. Autre exemple, vous voyez un objet, mais en vous déplaçant autour, sous un angle particulier, il s'est transformé en tout autre chose. Le tout est scénario, dans un univers unique.



Le mieux, est de regarder la bande-annonce ci-dessous pour comprendre ce qu'est Superliminal :

Les fans auront certainement perçu dans cette vidéo une ambiance à la Portal, avec en sus une voix qui vous donne des consignes et parfois vous réprimandent même. Voilà un jeu qui est parfaitement calibré pour les écrans tactiles, avec probablement des millions de futurs joueurs.



Superliminal sera gratuit à l'essai avec un achat intégré pour débloquer le jeu complet qui vous coûtera 7,99 €, mais pendant les deux premières semaines du lancement, le prix sera de 5,99 €.



Pour ne pas le manquer, vous pouvez précommander la version iOS sur l'App Store, ou vous inscrire pour la version Android sur le Google Play Store.

Télécharger le jeu Superliminal