RED by SFR bat tous les records avec ses nouvelles promotions incroyables !

Chaque année en France, les opérateurs mobiles se lâchent littéralement sur les promotions pendant les vacances d'été. Pour attirer de nouveaux abonnés et enchaîner les portabilités entrantes, les opérateurs n'hésitent pas à brader leurs forfaits à des tarifs très bas. C'est le cas actuellement chez RED by SFR qui propose des promotions comme on en voit rarement !

100 Go en 5G pour moins de 10€

RED by SFR a toujours eu la réputation d'être agressif sur les prix, on trouve toute l'année des forfaits à un prix très convaincants avec toujours une gigantesque enveloppe de data. Cependant, depuis quelques jours, RED by SFR a sorti le grand jeu en incluant des forfaits à un tarif très bas avec énormément de data et surtout... la 5G qui est offerte dès la souscription !



Actuellement, la marque de SFR propose plusieurs forfaits avec des prix hallucinants :

Ces prix encore plus attractifs que d'habitude avec la 5G offerte sont temporaires, est-ce que cela va durer tout l'été ou au-delà ? Impossible de le savoir pour l'instant. Quoi qu'il en soit, vous avez tout cela dans les forfaits :

Les appels illimités

SMS et MMS illimités

5 Go, 100 Go, 200 Go ou 300 Go d'internet en 4G/5G partout en France

Un volume intéressant de data à l'étranger en fonction du forfait que vous choisissez

Parmi les points à connaître, RED by SFR ne propose pas de débit réduit au-delà de votre enveloppe de data, si vous franchissez la limite qui vous est attribuée, l'internet est bloqué, mais une recharge payante est possible pour continuer à surfer sur internet.

Chaque forfait fournit le partage de connexion, vous pouvez en faire autant que vous voulez tant que vous ne dépassez pas votre enveloppe de data.



Grâce à ces quatre forfaits tous différents, vous pouvez choisir le forfait qui correspond le plus à vos besoins tout en faisant attention à votre budget. Les forfaits sont tous sans engagement, ce qui signifie que vous n'aurez pas à attendre une fin d'engagement si vous n'appréciez pas votre expérience avec RED by SFR et le réseau 4G/5G de SFR.

