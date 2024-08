Le PDG de Delta Airlines n’arrive plus à faire confiance à Microsoft

Avec les récents événements qui ont eu lieu concernant Windows, beaucoup d’entreprises dans le monde se demandent s’il n’est pas mieux de débloquer un budget et d’investir dans une migration vers Linux ou macOS. Le PDG de Delta Airlines fait partie de ces patrons qui n’arrivent plus à avoir confiance envers Microsoft et son système Windows. Une récente déclaration du PDG laisse sous-entendre qu’Apple pourrait être une meilleure solution face à un Microsoft « devenu fragile ».

La déclaration du PDG de Delta Airlines va probablement faire du bruit chez Microsoft

Le mois dernier, un bug majeur de CrowdStrike a paralysé le système Windows pendant une journée entière, provoquant un chaos sans précédent dans divers secteurs clés de l’économie américaine, dont les aéroports, les établissements bancaires, les administrations et les gares. Cette panne a entraîné des pertes financières colossales pour de nombreuses entreprises, qui se chiffrent en centaines de millions de dollars.



Parmi les victimes de cette défaillance mondiale, Delta Airlines, l’une des compagnies aériennes les plus populaires aux États-Unis, a été particulièrement touchée. Ed Bastian, PDG de Delta Airlines, a ouvertement critiqué Microsoft lors d’une récente interview, il a déclaré ne pas comprendre comment une telle panne peut arriver sur un système d’exploitation appartenant à une si grande entreprise comme Microsoft. Bastian a sous-entendu dans l’interview qu’Apple se révélait être une alternative beaucoup plus fiable pour une entreprise de l’envergure de Delta Airlines.

La panne de Windows a provoqué l’interruption complète de l’achat de billets et de la gestion des vols chez Delta pendant plusieurs heures, une situation inédite dans l’histoire de la compagnie. Au-delà de Delta, d’autres grandes compagnies aériennes comme American Airlines et United ont également été fortement impactées.



Face à cette crise, Delta envisage sérieusement de revoir son utilisation des produits Microsoft à l’avenir, la compagnie pourrait investir dans des Mac pour réduire sa dépendance à Windows. Bastian n’a pas mâché ses mots en qualifiant Microsoft de « la plate-forme la plus fragile » dans le domaine de l’informatique. Delta Airlines pourrait également lancer des poursuites judiciaires contre Microsoft et CrowdStrike pour une perte estimée à 500 millions de dollars, une annonce pourrait avoir lieu dans les prochains jours ou semaines.



La compagnie aérienne américaine a déjà intégré des produits Apple dans différentes parties de ses opérations. À ce jour, Delta Airlines n’a jamais été déçue de ses investissements dans les produits Apple. En 2021, la compagnie a équipé ses pilotes d’un sac de vol électronique amélioré en passant à l’iPad Pro 5G, renforçant ainsi sa confiance envers la firme de Cupertino.