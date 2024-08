The King of Fighters débarque dans le RPG Another Eden !

Si vous pensiez avoir tout vu dans la série de combat The King of Fighters, et bien le prochain crossover entre la licence de SNK et le jeu RPG Another Eden va vous surprendre. Bien sûr, les fans de Another Eden sont habitués aux croisements du troisième type, avec un résultat toujours à la hauteur. Mais cette fois, c'est un cran au-dessus.

ANOTHER EDEN X KOF

Ce nouveau crossover, intitulé Another Bout, ne fait pas exception à la règle. Aldo reçoit une mystérieuse invitation à un tournoi de combat et, avant même de s'en rendre compte, lui et son groupe sont transportés dans l'univers de The King of Fighters, où ils combattent aux côtés de certains des personnages les plus connus et les plus appréciés de la série : Terry Bogard, Kyo Kusanagi, Mai Shiranui et Kula Diamond. Ensemble, vous jouerez une toute nouvelle histoire à embranchements qui vous permettra de débloquer les personnages de King of Fighters pour les utiliser dans le reste d'Another Eden.

Un jour dans la halte temporelle oubliée, Aldo reçoit une étrange invitation d'un expéditeur inconnu.



« Gagnez le tournoi et sauvez le monde.»



Un tournoi inédit se déroule dans l'arène géante se déroule dans l'arène géante « Darkest Noah ».

Aldo doit unir ses forces à celles de combattants appelés d'un autre monde pour découvrir les ténèbres qui se cachent à l'extérieur du ring...

L'événement Another Bout ne fait pas seulement une place aux combattants de KOF, il propose vraiment une nouvelle arène de combat où vous pouvez choisir une équipe de 3 combattants et combattre une autre équipe de 3. Les compétences ont été remplacées par de véritables combos d'entrée de type jeu de combat, et vous devrez apprendre à enchaîner vos coups afin de déclencher vos coups spéciaux. Au final, vous affronterez Rugal, patron de longue date de King of Fighters et maître d'œuvre du tournoi.

Saisissez des commandes telles que Coup de poing léger et Coup de pied lourd pour vaincre votre adversaire dans la phase de combat en un contre un !

Enchaîne correctement les commandes pour déclencher de puissants coups spéciaux et super spéciaux !

Abattez de grosses proies dans la phase de chasse pour obtenir des avantages dans la phase de combat !

Notre avis sur Another Eden

Pour ceux qui n'auraient jamais joué à Another Eden, il s'agit d'un jeu de rôle qui combine une histoire riche avec un gameplay classique de type JRPG. Le jeu de WFS a été saluée pour son écriture soignée et ses personnages bien développés, ainsi que son système de combat au tour par tour rappelant des titres comme Final Fantasy Tactics. Mais ce n'est pas tout, Another Eden c'est aussi une vaste aventure qui traverse le temps et l'espace, de quoi plaire aux fans et conquérir de nouveaux venus. Les graphismes et la musique, composés par Yasunori Mitsuda, ajoutent une touche nostalgique tout en restant modernes.



L'événement croisé Another Bout dans Another Eden démarre officiellement ce jeudi 22 août sur PC, iOS et Android, le moment idéal pour se mettre à l'un des meilleurs jeux du genre sur App Store.

Télécharger le jeu gratuit ANOTHER EDEN