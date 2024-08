SandBlox redéfinit le jeu de billes sur Apple Vision Pro

Nouveau venu dans l'App Store de visionOS, Sandblox : The Marble Game permet aux joueurs de créer et de partager des parcours de billes du bout des doigts, de manière très naturelle. Le titre encourage à la fois le jeu en solo et le jeu en collaboration. Contrairement à ce que vous pensez, les billes ne sont pas réservés aux enfants !

Découvrez Sandblox sur visionOS

SandBlox est une expérience vidéoludique spécifiquement conçue pour les casques de réalité mixte et virtuelle, dont l'Apple Vision Pro, mettant l'accent sur la création collaborative de parcours et de puzzles basés sur la physique. Comme souvent avec ce genre de jeux, la seule limite est votre imagination. Les amateurs de Perplexus seront probablement aussi intéressés par ce titre original.

Grâce à une interface utilisateur intuitive, exploitant le suivi des mains bluffant du casque d'Apple, SandBlox vous permet de transformer votre espace de vie en un terrain de jeu interactif. Imaginez des parcours de billes complexes, créez des constructions audacieuses, et amusez-vous dans cette suite spirituelle et futuriste d'un certain Marble Madness. Que vous préfériez jouer seul ou collaborer avec des amis, SandBlox offre une plateforme accessible à tous, avec une réalisation de qualité.

Une fois vos créations terminées, vous avez la possibilité de les partager avec vos amis ou de les publier sur vos réseaux sociaux, permettant à la communauté de découvrir et d'interagir avec vos œuvres. SandBlox n’est pas seulement un jeu, c’est un espace de création où l'innovation et la collaboration sont au cœur de l'expérience.



Jouez aux billes comme jamais, sans vous cassez le dos penché vers le sol

Télécharger Sandblox : The marble game à 2,99 €