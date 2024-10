Pourquoi Apple a raison de ne pas communiquer avec le FBI

Apple se revendique plus sécurisée que les autres et cette affaire le prouve. À la suite d'un piratage informatique chinois des FAI américaines, tous les smartphones Android ont potentiellement été en danger. Ce qui n'est pas le cas des iPhone et voici pourquoi.

Apple : une sécurité supplémentaire

Relayée officiellement par le Wall Street Journal ce week-end, l'information a de quoi inquiéter. Des hackeurs chinois ont piraté trois immenses FAI (fournisseurs d'internet) aux États-Unis durant plusieurs mois consécutifs. On parle ici de Verizon, AT&T et Lumen Technologies.

Ayant eu accès à l'intérieur du système, ils ont visiblement réussi à contourner le protocole de sécurité afin d'avoir un accès direct aux écoutes téléphoniques. Un protocole créé spécialement pour les forces de l'ordre, permettant d'écouter les conversations téléphoniques lors d'affaires criminelles en cours.

Un énorme problème qui donne 100 % raison à Apple. La pomme a toujours répondu par la négative lorsque le FBI lui demandait de créer une passerelle spéciale pour accéder aux écoutes téléphoniques entre iPhone pour résoudre certaines affaires.



Si elle avait cédé, les hackeurs auraient également eu un accès libre aux écoutes sur iPhone. Apple a le même discours depuis le début sur ce sujet. Elle ne souhaite pas être liée à un problème de sécurité qu'elle ne pourrait pas gérer efficacement. La marque sait qu'un système de cryptage défaillant fini tôt ou tard par être hacké. Preuve en est avec l'histoire du jour.



Les premières recherches indiquent un piratage orchestré directement par le gouvernement chinois. Bien évidemment, la Chine nie totalement être à l'origine de cette cyberattaque. Une guerre numérique entre deux des plus grandes puissances de la planète qui n'a pas fini de faire parler d'elle.