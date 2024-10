Le RPG marin Uncharted Waters Origin accueille l'amiral William Adams

Uncharted Waters Origin, ce jeu de navigation en monde ouvert qui rend hommage aux explorateurs comme Dias, Colomb, Vasgo de Gama, Magellan et Drake, introduit un nouvel Amiral de grade S, William Adams, un personnage qui pourrait être familier aux fans de la série TV Shogun. En plus de cela, la mise à jour apporte une nouvelle fonctionnalité appelée système de croissance des compagnons, connue sous le nom de "Transcendance".

Uncharted Waters Origin ajoute du contenu

Au cas où vous l'auriez manqué, LINE Games (Undecember) a déployé une mise à jour importante pour son jeu Uncharted Waters Origin, proposant un nouveau contenu PvE intitulé "Le Phare des Ruines". Cet événement mensuel permet aux joueurs de démontrer leurs compétences en combat naval, avec des récompenses telles que des gemmes bleues et de l'accélération de construction navale pour ceux qui montent dans les classements.



De plus, l'événement spécial de connexion quotidienne, « combat support special attendance », se déroule jusqu'au 5 novembre, offrant aux joueurs la possibilité de collecter des récompenses simplement en se connectant. Parmi les prix, on trouve des objets comme des Planches de Bouleau, 60 Tomes de Transcendance, Marxbrüder Zweihänder & Rüstung, et des jetons 40 Nominations de Combat Suprêmes.

Quant au nouvel Amiral William Adams, son histoire plonge dans les racines historiques de Shogun, où les joueurs peuvent explorer son parcours pour gagner la confiance du général japonais.

Un titre pour les 30 ans de la saga

Pour ceux qui auraient raté sa sortie l'an passé, Uncharted Waters Origin célèbre le 30e anniversaire de la série avec un monde ouvert réaliste se déroulant au 16e siècle. Le jeu de type RPG propose de la navigation, du commerce, des combats et des aventures dans un vaste univers comprenant 8 nations, 200 ports et plus de 300 champs de bataille. Vous pouvez suivre les récits d'amiraux historiques et commercer en temps réel avec des marchés dynamiques.

Les joueurs ont une grande liberté pour devenir riches en commerçant ou redoutables pirates. Le tout est accompagné de plus de 104 morceaux orchestrés, composés par Yoko Kanno, ajoutant une ambiance épique au jeu.

Si vous êtes amateur du genre, assoiffé d'aventure et de liberté, vous pouvez télécharger Uncharted Waters Origin sur iOS via l'App Store ou Android via le Google Play Store. Le jeu est gratuit avec des achats intégrés. Gratuit, il contient des achats intégrés pour gagner du temps. Mais comme le prouvent les classements, il n'est pas nécessaire de payer pour figurer dans le top 10 des meilleurs navigateurs.

Télécharger le jeu gratuit Uncharted Waters Origin