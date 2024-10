Grimguard Tactics est un nouveau RPG tactique signé Outerdawn

Le studio Outerdawn vient de lancer Grimguard Tactics, un RPG tactique narratif qui plonge les joueurs dans le sombre monde de Terenos, ravagé par une catastrophe divine. Vous incarnez le commandant des derniers héros du royaume, chargé de repousser les forces dévastatrices de Primorva, le mal par excellence. Un titre à la fois beau, en 3D isométrique, et profond, avec des possibilités d'évolution quasi infinies.

Découvrez Grimguard Tactics

Dans Grimguard Tactics, le monde porte encore les cicatrices de la chute des dieux. Une trahison vieille d’un siècle a ouvert la voie à la corruption de Primorva, réduisant à néant une terre autrefois prospère. Il ne reste que quelques héros légendaires, et c’est à vous de les rassembler pour former des escouades puissantes et combattre les ténèbres.

Le cœur du jeu repose sur son système de combats au tour par tour, semblable à ce qu'on trouve dans Final Fantasy Tactics ou Fire Emblem Heroes. Vous devrez réunir des héros issus de factions variées, chacun doté de capacités uniques et de sous-classes spécifiques, pour élaborer des stratégies qui vous permettront de triompher des ennemis et des combats de boss épiques. Chaque affrontement demandera précision et stratégie pour assurer la survie de votre équipe. La personnalisation vous permet d'ailleurs de créer des formations synergiques, avec des rôles comme l’assaillant, le tank et le soutien, pour maximiser vos chances de victoire.

En dehors des combats de l'histoire principale, l’arène vous permet de tester vos compétences contre des joueurs du monde entier. En gravissant les échelons du classement, vous obtiendrez des récompenses et démontrerez la puissance de vos équipes personnalisées.

Le jeu propose également une dimension de gestion de ville, où vous pourrez reconstruire et fortifier Holdfast, votre bastion contre les attaques incessantes de Primorva. À travers tout Terenos, vous collecterez des ressources pour améliorer vos infrastructures et renforcer vos défenses. Un pan qui permet de casser la routine et se démarquer des concurrents.

Un jeu gratuit

Disponible en téléchargement gratuit, Grimguard Tactics offre un défi à la hauteur des amateurs de RPG tactiques, dans un univers de dark fantasy épique. Attention, il y a pas mal d'achats intégrés pour débloquer du contenu et des personnages. A voir sur la durée.

Télécharger le jeu gratuit Grimguard Tactics