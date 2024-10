Un YouTubeur crée des modules SSD amovibles pour MacBook

Depuis les MacBook Pro 2016 avec Touch Bar, Apple soude les SSD directement sur la carte mère, empêchant les utilisateurs de facilement augmenter le stockage de leur machine. Mais iBoff, un YouTubeur spécialisé dans la réparation, a trouvé une astucieuse solution pour contourner cette limitation, sans prendre trop de place.

Des modules SSD enfichables pour MacBook

Ce YouTubeur a conçu un slot SSD qui vient remplacer le composant soudé d'origine sur les MacBook Apple Silicon. Une fois ce slot installé, plus besoin de micro-soudure : on peut facilement interchanger les SSD comme on changerait une cartouche de jeu.

Dans sa vidéo, iBoff montre comment passer d'un modèle de base de 256 Go à 2 To sur un MacBook Pro 13" M1. Après avoir restauré le système via Apple Configurator, le Mac est comme neuf, sans perte de performance. Cerise sur le gâteau : en cas de panne du SSD, on peut le remplacer sans perdre sa machine.

Apple pourrait-il s'en inspirer ?

Bien sûr, peu d'utilisateurs lambda pourront installer eux-mêmes ce slot SSD. Mais cette vidéo prouve qu'Apple a les moyens techniques de proposer des SSD amovibles sur ses MacBook. La firme pourrait même en profiter pour vendre ses propres modules propriétaires, un peu à la manière de la Nintendo Switch et ses cartes mémoires verrouillées.

En attendant, les bricoleurs aguerris peuvent tenter l'opération, à condition d'avoir du temps, du matériel de pointe et un portefeuille bien garni. Pour les autres, espérons qu'Apple s'inspire de cette trouvaille pour rendre à nouveau ses Mac plus modulaires !