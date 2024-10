Encore une vidéo "keynote" pour le MacBook Pro M4

Il y a quelques minutes, Apple a dévoilé ses nouveaux modèles de MacBook Pro M4. Pour les accompagner, et comme pour l'iMac lundi et le Mac mini mardi, la firme a publié une vidéo de type "keynote" de 17 minutes sur YouTube mettant en avant les nouveautés comme les puces M4, M4 Pro et M4 Max, l'option anti-reflet ainsi que le support Thunderbolt 5 pour les configurations haut de gamme.

Une présentation en longueur

Dans ce qui est censé être la dernière annonce de la semaine, Apple a mis à jour sa gamme de MacBook Pro. La série 2024 comprend un MacBook Pro d'entrée de gamme de 14 pouces doté de la puce M4, ainsi que des modèles plus puissants de 14 et 16 pouces alimentés par les M4 Pro et M4 Max.

Pour la première fois, le MacBook Pro standard est disponible dans une option de couleur noir spatial. Apple affirme que la puce M4 offre des performances jusqu'à 1,3 fois plus rapides que le modèle M3 précédent et prend en charge la sortie simultanée vers deux écrans externes.

Les modèles haut de gamme du MacBook Pro M4 équipés des M4 Pro et M4 Max améliorent considérablement les performances et disposent de ports Thunderbolt 5 pour un transfert de données ultra-rapide. On parle d'un gain jusqu'à deux fois en calculs par rapport à la génération précédente et même jusqu'à sept fois pour les modèles Intel. Les modèles les plus chers peuvent gérer jusqu'à 4 écrans externes et être équipés de 128 Go de RAM, par exemple.



Longue de 17 minutes, la vidéo menée par John Ternus (décidément) passe en revue les caractéristiques de la machine, mais aussi et surtout les cas d'utilisation. De nombreux logiciels sont passés en revue, ainsi que des jeux à venir, sans oublier l'immanquable Apple Intelligence. La société de Tim Cook appuie lourdement dessus depuis trois jours. Le prochain Assassin's Creed Shadows ou encore le célèbre Cyberpunk 2077 sont d'ailleurs officiellement prévus.



Vous pouvez voir ces nouveaux ordinateurs portables en action dans la vidéo publiée ci-dessous :

Date de lancement

Les nouveaux modèles sont disponibles en précommande dès aujourd'hui, avec une date de lancement prévue pour le vendredi 8 novembre. Pour en savoir plus, consultez notre guide complet sur le MacBook Pro M4, ainsi que sur le trio de puces M4.