Apple abandonne le style « Sketch » d'Image Playground

Lorsque Apple a présenté Image Playground pour la première fois en juin dans le cadre de sa suite Apple Intelligence, elle a annoncé trois options de style pour générer des images : animation, illustration et croquis. Cependant, les dernières versions bêta d'iOS 18.2, iPadOS 18.2 et macOS Sequoia 15.2 n'incluent que l'animation et l'illustration, sans aucune mention de croquis, nommé "Sketch" en anglais.

Une option en moins pour Image Playground

Alors qu'on pensait qu'il s'agissait d'un retard à l'allumage qui serait comblé dans une bêta ultérieure d'iOS 18.2, la description de l'application pour Image Playground a maintenant été mise à jour, supprimant toute mention du style "Sketch". À l'origine, elle décrivait cette dernière comme la création de dessins classiques très détaillés.

Le style Sketch, très détaillé et académique, produit de magnifiques dessins sur des arrière-plans austères.

Désormais, seules l'animation et l'illustration restent :

L'animation offre un style de dessin animé 3D fantaisiste avec des personnages expressifs et des environnements immersifs.

L'illustration présente des contours audacieux, des formes simplifiées et des couleurs vives, offrant des compositions ludiques et inspirantes.

Le style d'animation offre un aspect de dessin animé 3D fantaisiste avec des personnages expressifs et des environnements cinématographiques. Le style d'illustration est défini par des contours forts, des formes simples et des couleurs vives, offrant des compositions inspirantes et ludiques.

Il est intéressant de noter qu'une référence à « trois styles uniques » apparaît toujours dans la description de niveau supérieur de l'application, ce qui laisse un peu d'espoir. Sketch est également toujours mentionné sur la page Web des fonctionnalités d’Apple Intelligence, mais il pourrait être supprimé prochainement.



On ne sait pas pourquoi Apple a décidé de supprimer l’option de dessin d’Image Playground ou si d’autres styles seront introduits plus tard. Pour l’instant, Image Playground sur iOS 18.2, iPadOS 18.2 et macOS Sequoia 15.2 n’offrira que les styles d’animation et d’illustration. Ces mises à jour devraient être lancées publiquement début décembre, comme l'a confirmé l'entreprise lors de la présentation des Mac M4.