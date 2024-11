Un livre en édition limitée “Apple Music : 100 Best Albums” à 450 €

Apple a annoncé via X que vous pouvez désormais précommander le livre en édition limitée Apple Music : 100 Best Albums pour la modique somme de 450 €. Vous ne rêvez pas, même un libre chez Apple vaut son pesant d’or.

Un livre à prix d’or

Ce tarif salé s’explique en partie par son exclusivité : l’éditeur de luxe Assouline n’a produit que 1 500 exemplaires, chacun avec un numéro imprimé à la main. Ce livre relié se distingue également par un « élégant étui translucide » et des « pages aux bords dorés. » Et à ce niveau de prix, Assouline offre la livraison gratuite. Ouf.

Voici ce qui fait de ce livre un objet de collection :

Chaque livre est livré dans un étui en acrylique translucide sur mesure, gravé du logo Apple Music, tandis que la couverture en lin est également gaufrée du logo, parfaitement aligné avec l’inscription de l’étui. L’arrière de l’étui est gravé du numéro de l’édition, et à l’intérieur du livre, un ex-libris numéroté à la main souligne encore davantage le caractère limité de cette édition. Les tranches des pages du livre sont dorées, reflétant le titre inscrit sur le dos.

Ce livre de 208 pages contient une préface de Zane Lowe, animateur de la radio Apple Music 1, suivie d’illustrations d’albums et de détails sur chacun des 100 meilleurs albums, selon le classement Apple Music publié plus tôt cette année.

« Apple Music: 100 best albums » pourrait bien devenir un futur objet de collection comme Designed by Apple in California, qui avait été vendu initialement pour 199 $ en 2016 et est devenu très recherché sur eBay après son retrait en 2019.



Pour plus de détails, consultez le site d’Assouline. Les précommandes devraient être expédiées à partir du 25 novembre, France incluse.