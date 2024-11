Apple : meilleur investissement de tous les temps selon une ancienne star de la NFL

Rob Gronkowski, considéré comme l'un des meilleurs tight ends (offensif) de l'histoire de la NFL, raconte son histoire avec l'action AAPL. Un succès boursier qui lui a rapporté des millions de dollars. Merci Apple.

Le conseil d'une vie

Rob Gronkowski, ancienne star de la NFL, a récemment révélé que son meilleur investissement financier a été l'achat d'actions Apple (AAPL). Il a commencé cet investissement en 2014 et l'a renforcé au fil des 10 dernières années, le qualifiant désormais de "meilleur investissement de tous les temps".



Selon lui, la stabilité et la croissance continue d'Apple en font un choix judicieux pour tout investisseur. Gronkowski a pris sa retraite en 2022 après douze ans en tant que joueur de football américain professionnel, période durant laquelle il a accumulé des millions de dollars grâce à son salaire. Il a investi une grande partie de cet argent dans les actions Apple. En analysant rapidement les données, on constate qu'AAPL a augmenté de 1000 % entre 2014 et aujourd'hui. Ainsi, un million investi en 2014 vaut aujourd'hui environ 11 millions d'euros. À ce jour, on ne peut que lui donner raison.

Connu pour sa gestion prudente de son argent, Gronkowski contraste nettement avec les stéréotypes souvent associés aux sportifs professionnels. Selon plusieurs études et rapports, environ 60 % des joueurs de la NBA rencontrent des difficultés financières dans les cinq années suivant la fin de leur carrière. Pour certains, cela se traduit même par la ruine. Ce chiffre édifiant met encore plus en lumière les choix judicieux de Gronkowski dès le début de sa carrière.

AAPL $$$

Pour la petite histoire, il raconte qu'à l'époque, c'est la personne qui construisait sa maison qui n'arrêtait pas de lui conseiller d'investir massivement dans Apple. Après la cinquantième recommandation, il a décidé de demander à son conseiller financier de commencer avec 69 000 $. Deux ans plus tard, ces 69 000 $ s'étaient transformés en 250 000 $. C'était le début d'une longue histoire d'amour avec les actions Apple. À ce jour, il détient encore 600 000 $ d'actions AAPL.



