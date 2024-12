Apple Pay débarque en Égypte et en Mongolie

Après avoir introduit Tap to Pay sur iPhone aux Émirats arabes unis et au Chili, Apple lance désormais Apple Pay en Égypte. Cela a été confirmé par Apple suite à la récente expansion de sa plateforme de paiement en Uruguay la semaine dernière. Le service de paiement sans contact est aussi disponible en Mongolie.

Apple Pay désormais disponible en Égypte

Le site Web d'Apple en Égypte a été mis à jour pour le lancement officiel d'Apple Pay dans le pays. La société a annoncé le lancement d'Apple Pay en partenariat avec trois grandes banques : la Banque nationale d'Égypte, la Banque Misr et la Commercial International Bank (CIB). Comme d'habitude, d'autres banques égyptiennes devraient prendre en charge Apple Pay dans les semaines à venir.



L'Egypte, ainsi que la Mongolie, sont les 79 et 80e pays à prendre en charge Apple Pay, la France y ayant accès depuis 2016.

A quoi ça sert Apple Pay ?

Avec Apple Pay, les utilisateurs d'iPhone et d'Apple Watch peuvent effectuer des paiements sans contact dans les magasins en enregistrant simplement leurs cartes de crédit et de débit compatibles dans l'application Cartes d'Apple (ou Wallet en anglais). De plus, Apple Pay est intégré à diverses applications et sites Web, permettant des paiements rapides et faciles en quelques clics. Ce service est également accessible sur Mac et iPad pour les achats web.



Apple Pay est désormais opérationnel dans plus de 80 pays à travers le monde d'après la page officielle. Le mois dernier, Apple a étendu la plateforme "Pay" aux banques du Paraguay.