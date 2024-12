Balatro sème le chaos avec la mise à jour Friends of Jimbo 3

Balatro, le roguelike de construction de deck qui s'est imposé comme un roi auprès des joueurs, repousse encore plus les limites de son chaos organisé avec la sortie de Friends of Jimbo 3, une mise à jour gratuite qui injecte encore plus de surprise dans le mélange grâce à de nouvelles collaborations artistiques de cartes.

Balatro accueille 8 nouvelles franchises

Balatro, connu pour son expérience de jeu désarticulée, accueille désormais huit franchises supplémentaires dans son mélange déjà éclectique, promettant de multiplier le chaos fou pour les joueurs.

Cette dernière mise à jour arrive juste à temps pour les Game Awards 2024, où Balatro a remporté cinq nominations impressionnantes, dont celle du prestigieux Jeu de l'année. Les développeurs, Playstack et LocalThunk, ont une fois de plus fait preuve d'un sens aigu du timing, capitalisant sur l'événement pour mettre en valeur le mélange unique de stratégie et d'imprévisibilité de leur bébé.



Les nouveaux ajouts au jeu de cartes incluent plusieurs gammes de titres populaires tels que :

Enter the Gungeon (Carreaux)

1000xRESIST (Carreaux)

Don't Starve (Piques)

Shovel Knight (Piques)

Divinity Original Sin 2 (Cœurs)

Cult of the Lamb (Cœurs)

Warframe (Trèfles)

Potion Craft (Trèfles)

De quoi élargir un peu plus le contenu du célèbre jeu de cartes. Cette infusion de styles et de thèmes artistiques garantit que la personnalisation de votre deck n'a jamais été aussi divertissante ou visuellement stimulante.

Avis rapide

Balatro se démarque dans le domaine très fréquenté des jeux roguelike avec son mélange unique de mécanismes de poker et de progression non linéaire. La boucle principale du jeu est à la fois addictive et punitive, offrant un mélange de stratégie, de chance et de créativité personnelle en matière de construction de deck qui incite les joueurs à revenir pour en savoir plus. Le style artistique, désormais amélioré par la mise à jour Friends of Jimbo 3, ajoute une couche de charme et d'humour au gameplay, rendant même les courses les plus difficiles visuellement délicieuses. Les commandes sont intuitives, la courbe d'apprentissage est abrupte mais enrichissante, et la rejouabilité du jeu est exorbitante en raison de sa nature en constante évolution. Un titre aussi déjanté que bien pensé !

Télécharger Balatro

Pour ceux désireux de plonger dans ce chaos, Balatro est disponible en achat premium sur l'App Store pour iOS et Google Play pour Android au prix de 9,99 €. Les abonnés Apple Arcade peuvent également profiter de Balatro+ grâce à leur abonnement.

Télécharger Balatro à 9,99 €