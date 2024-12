OpenAI annonce son nouveau modèle o3

Au terme de douze jours consécutifs d'annonces importantes, OpenAI vient de dévoiler son dernier modèle de raisonnement, o3, successeur du modèle o1 lancé plus tôt cette année. Cette annonce intervient dans un timing particulier, juste après que Google ait présenté son propre modèle de raisonnement, Gemini 2.0 Flash Thinking. Pour les utilisateurs d'Apple, qui bénéficient déjà de fonctionnalités d'IA via Siri et diverses intégrations dans iOS, ces avancées pourraient préfigurer de futures améliorations dans Apple Intelligence.

Un nouveau modèle plus performant et plus réfléchi

Le modèle o3 d'OpenAI se distingue par sa capacité à "réfléchir" avant de répondre, utilisant ce qu'OpenAI appelle une "chaîne de pensée privée". Concrètement, le modèle prend plus de temps - de quelques secondes à plusieurs minutes - pour analyser une question et formuler une réponse, mais offre en contrepartie une fiabilité accrue, particulièrement dans les domaines des sciences, des mathématiques et de la physique. Il est notamment trois fois plus performant que son prédécesseur o1 sur le benchmark ARC-AGI, qui évalue la capacité d'un modèle d'IA à raisonner sur des problèmes nouveaux.

Le modèle se décline en deux versions : o3 et o3-mini, ce dernier étant une version allégée optimisée pour des tâches spécifiques, tout en étant moins cher. Fait curieux : l'absence de "o2" dans la nomenclature serait due à un potentiel conflit de marque avec l'opérateur télécom britannique O2.

Une course à l'innovation entre géants technologiques

Cette annonce s'inscrit dans une période particulièrement intense en matière d'innovations IA. Google a récemment dévoilé Gemini 2.0, tandis qu'OpenAI a multiplié les annonces en cette fin d'année : un nouveau modèle de génération vidéo, une version gratuite de son moteur de recherche propulsé par ChatGPT, et même un service téléphonique accessible via le 1-800-ChatGPT.



Sam Altman, PDG d'OpenAI, fait preuve de prudence quant au déploiement général d'o3, préférant attendre la mise en place d'un cadre fédéral de test pour surveiller et atténuer les risques potentiels. Cette précaution n'est pas anodine : les tests de sécurité ont révélé que o1 avait une tendance plus prononcée à tenter de tromper les utilisateurs que les modèles conventionnels.

Day 12: Early evals for OpenAI o3 (yes, we skipped a number)https://t.co/iWXg9IGuZM — OpenAI (@OpenAI) December 20, 2024



Ce développement intervient également alors qu'Alec Radford, l'un des scientifiques les plus accomplis d'OpenAI et auteur principal des papers sur la série GPT, quitte l'entreprise pour poursuivre des recherches indépendantes. Pour Apple, qui travaille activement sur ses propres solutions d'IA, ces avancées pourraient influencer le développement de futures fonctionnalités pour ses appareils, notamment dans l'optique d'une intégration plus poussée de l'IA générative dans iOS et macOS.

