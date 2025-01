Crashlands 2 s'affiche sur App Store en version premium !

Vous le savez, Crashlands 2, la suite du jeu qui a figuré dans notre top jeux de 2016, arrive sur iOS, Android et PC. Alors qu'il sera disponible sur Steam pour PC avec des précommandes déjà ouvertes, on pensait que la version mobile serait exclusive à Netflix Games. Finalement, nous aurons également droit à une version Premium, nous venons de le dénicher sur l'App Store. Comptez 10 € pour vous offrir Crashlands 2.

L'histoire de Crashlands 2

Après avoir quitté un poste éprouvant au "Bureau des livraisons", vous revenez sur la planète Woanope pour vous reposer, mais un crash vous isole dans une région inconnue. L'occasion de vous faire de nouveaux amis, de les aider dans leurs quêtes et d'apprendre de nouvelles recettes et plans grâce à l'amitié.

Vous avez décidé de revenir sur Woanope pour rendre visite à vos amis et pour vous remettre de votre burn-out développé après des années passées à travailler pour le Bureau of Shipping en tant que porte-parole du service de recrutement, un poste lucratif mais un tantinet discutable moralement. Mais avant même d'avoir une chance de vous reposer, une explosion venue de la surface de la planète vous fait perdre le contrôle de votre vaisseau et vous vous crashez dans une région inconnue, seule et loin de vos amis.

Crashlands oblige, vous aurez à construire un refuge pour vous détendre, fabriquer des objets, discuter, et prendre soin de votre limasticot orphelin, tout en vous préparant à accueillir des amis et potentiels colocs.



Dans un monde qui mérite d'être préservé : Woanope est un monde vivant avec une écologie riche, des créatures curieuses, et des sociétés extraterrestres. De quoi participer à des activités annexes comme attirer des hélicotrompes ou aider des Tendraam, dans un environnement où tout semble se dérouler normalement... ou peut-être pas.

Un gameplay amélioré

Avec Crashlands 2, les développeurs, qui disent avoir pris de l'expérience, ont largement amélioré la partie construction du jeu, permettant la création de vrais bâtiments, et pas seulement des murs. Ils ont ajouté des méthodes pour construire des structures hautes, ajouter des toits, et, surtout, faire en sorte que chaque bâtiment reconnaisse son existence et son contenu. S'il nous manque encore des détails, Crahlands 2 semble aller bien plus loin que son prédécesseur.

Sortie mondiale

Vous voulez télécharger Crashlands 2 ? Il faudra patienter jusqu'à la sortie mondiale, prévue pour le 10 avril prochain. Aïe ! Ceux qui aiment ce genre de titres, relancez une partie du premier opus ou allez voir un certain Cat Quest.

Télécharger le jeu Crashlands 2