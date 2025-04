Back2Back 2.0 : Nouvelles voitures, capacités passives et plus encore

Le jeu mobile exclusivement accessible en co-op local Back2Back se prépare pour une mise à jour majeure avec la version 2.0, prévue pour juin 2025. Cette grande mise à jour signée du studio Two Frogs Games introduit une variété de fonctionnalités pour enrichir la progression et la rejouabilité d'un titre sous-côté.

Back 2 Back : la grande mise à jour

Voici ce qui attend les joueurs :

Nouvelles voitures et capacités passives

Le point fort de la mise à jour est l’ajout de nouvelles voitures, chacune avec trois niveaux d’améliorations. Chaque niveau débloque une capacité passive unique, comme une réduction des dégâts des énigmes de lave ou une vie supplémentaire pour prolonger votre partie. Nouvelle carte à thème estival

Une nouvelle carte sur le thème de l’été viendra enrichir les niveaux existants, avec Two Frogs Games qui tease d’autres cartes saisonnières à venir dans de futures mises à jour. Packs de stickers

Une nouvelle fonctionnalité de personnalisation permet aux joueurs d’ouvrir des packs de boosters pour collecter des stickers, allant des standards aux brillants, pour décorer leurs voitures.

Pour l'occasion, le studio a même publié une vidéo de bande-annonce :

À propos de Back 2 Back

Si vous n'avez jamais entendu parler de Back 2 Back, il s'agit d'un jeu mobile coopératif exclusivement conçu pour deux joueurs, chacun utilisant son propre téléphone. Inspiré par des titres comme It Takes Two et Keep Talking and Nobody Explodes, il place les joueurs dans la peau d’un duo à bord d’un véhicule armé, naviguant à toute vitesse sur les routes chaotiques d’une planète mystérieuse. Le premier joueur prend le volant, slalomant entre les obstacles et utilisant turbo et tremplins pour distancer les ennemis, tandis que le second joueur, en mode tir (style FPS), élimine des robots hostiles pour protéger l’équipe.



Une mécanique unique, le "Switch", permet aux joueurs d’échanger leurs rôles (conducteur ou tireur) pour surmonter des défis spécifiques, testant leur coordination et leurs réflexes.



Idéal pour les couples, les fratries ou les amis, Back 2 Back offre une expérience intense où seule une synchronisation parfaite mène à la victoire.



Avec la version 2.0, Back2Back s'assure un bel avenir auprès des fans.

Télécharger le jeu gratuit Back2Back : Jeu Coop 2 joueurs