Nothing lance le CMF Phone 2 Pro : tout d'un grand pour 259€ !

Nothing continue de bousculer le marché du smartphone avec le lancement du CMF Phone 2 Pro, un modèle abordable qui mise tout sur l’originalité et la personnalisation. Proposé à partir de 259 euros, ce nouveau venu de la filiale “low cost” de Nothing se distingue par un design modulaire, des couleurs pop et une fiche technique étonnamment solide pour son segment. Un choix qui tranche avec la philosophie premium et l’écosystème fermé d’Apple, mais qui mérite un coup d’œil, surtout pour les amateurs de nouveautés ou de personnalisation.

Design modulaire et couleurs vitaminées

Le CMF Phone 2 Pro reprend les codes esthétiques de du CMF Phone 1, avec des vis apparentes et une coque arrière interchangeable. Quatre coloris sont proposés, dont un orange vif et un vert clair, pour un look qui ne passe pas inaperçu. Les coques sont faciles à remplacer, permettant de personnaliser son smartphone à l’envi ou d’y fixer des accessoires comme des objectifs photo interchangeables ou un portefeuille. Un parti pris ludique et pratique, à l’opposé de l’uniformité des iPhone, mais qui montre qu’il y a encore de la place pour l’originalité dans le mobile. En outre, Le châssis métallique et les petits détails en acier inoxydable ajoutent une touche premium, rare à ce niveau de prix.

Un écran et des performances au-dessus de la moyenne

Côté affichage, le CMF Phone 2 Pro propose une dalle AMOLED de 6,77 pouces, 120 Hz, avec une luminosité record de 3000 nits, surpassant même certains smartphones plus chers comme les iPhone Pro. À l’intérieur, la puce MediaTek Dimensity 7300 Pro assure fluidité et compatibilité 5G, épaulée par 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage extensible. L’autonomie est assurée par une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 33 W, de quoi tenir deux jours sans souci selon la marque.

La partie photo n’est pas en reste avec un triple capteur dont un téléobjectif 50 Mpx, une rareté à ce prix, et la possibilité d’ajouter des objectifs macro ou fisheye. Le tout est animé par Nothing OS 3.2 (Android 15), avec trois ans de mises à jour majeures et six ans de correctifs de sécurité, un effort notable sur l’entrée de gamme même si c'est loin d'égaler les cadors du secteur.

Des limites à connaître

Malgré son rapport qualité-prix attractif, le CMF Phone 2 Pro fait quelques concessions : pas de recharge sans fil, une protection d’écran Panda Glass moins robuste que le Gorilla Glass des iPhone, et une connectivité limitée au Wi-Fi 6 (pas de Wi-Fi 6E ou 7). À cela s’ajoute une certification IP54 seulement, suffisante pour les éclaboussures mais loin de l’étanchéité des modèles premium. Pas d'eSIM sur ce smartphone ni de haut-parleurs stéréo alors que bon nombre de concurrents les proposent. Des compromis logiques à ce tarif, mais à garder en tête avant de craquer.

Sans rivaliser avec l’écosystème fermé et haut de gamme d’Apple, le CMF Phone 2 Pro propose une alternative fun, personnalisable et performante pour un prix contenu. Idéal pour les jeunes ou ceux qui veulent un smartphone différent, il prouve que l’innovation n’est pas réservée aux flagships. Le CMF Phone 2 Pro coûte près de trois fois moins cher que l'iPhone 16e mais n'est véritablement pas trois fois moins bon. De quoi mettre un peu plus la pression à Apple.



Disponible en précommande à partir de 259€ en France, il sera officiellement lancé le 6 mai, accompagné de nouveaux écouteurs CMF pour compléter l’expérience.



Notez que le prix officiel est de 249€ en Europe mais en France, à cause des taxes supplémentaires, il faudra débourser 10€ de plus.

