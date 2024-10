Nothing lance le CMF Phone 1 avec écran OLED 120 Hz à 199 € !

CMF, une sous-marque annoncée par Nothing en août dernier, a officiellement lancé ses premiers produits. Il s'agit d'un smartphone, d'une montre et d'écouteurs, qui semblent tous modestes en termes de prix, mais pas forcément en fonctionnalités. C'est bien le CMF Phone 1 qui a retenu notre attention, avec une comparaison inévitable avec l'iPhone SE d'Apple.

Nothing entend frapper fort avec le CMF Phone 1

La marque Nothing, créée par Carl Pei, le co-fondateur de OnePlus, a fait sensation avec son premier smartphone, le Nothing Phone 1 qui proposait une approche innovante et un prix canon. Le bien nommé CMF Phone 1 espère faire de même, avec cette touche excentrique qui a fait la réputation du groupe.

Première chose à savoir, la coque arrière est interchangeable, ce qui permet aux utilisateurs d'opter pour différentes couleurs et différents designs au gré de leurs envies. Mieux, selon l'entreprise, cet élément de conception facilite l'accès aux composants internes du téléphone pour les réparations et les tâches d'entretien. Le dos du téléphone comporte également un point d'accès aux accessoires. Lorsqu'il est dévissé, ce point d'entrée permet de fixer des accessoires tels que des supports pliables, des porte-cartes et des cordons. Le CMF 1 est d'ailleurs plutôt plaisant à regarder.

La partie technique est encore plus surprenante, lorsque l'on garde en tête le prix de l'appareil : 199 €. Le CMF Phone 1 embarque un nouveau processeur MediaTek Dimensity 7300 à 8 cœurs (gravé en 4 nm), compatible 5G, 8 Go de RAM et même 16 Go en option (69 €), un capteur d'appareil photo principal de 50 mégapixels développé par Sony, une caméra frontale de 16 Mp (les deux avec TrueLens Engine 2.0, Ultra XDR et mode éclatant avec l'IA) et, surtout, un écran Super AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. C'est peu ou prou l'écran de l'iPhone 15 Pro Max, avec une luminosité qui peut atteindre les 2 000 nits.

Bien évidemment, il faudra tester le téléphone pour voir si le rendu est aussi bon, mais la fiche technique laisse rêveur. Le tout est complété par une conséquente batterie de 5 000 mAh et l'installation d'Android 14 d'office, accompagné de la surcouche Nothing OS 2.6. Sans oublier l'intégration gratuite de ChatGPT.

Les limites du CMF Phone 1

Un téléphone parfait pour la plupart des utilisateurs ? Pas si vite. Le problème principal est évidemment Android, ici en version 14. Si vous nous lisez, vous êtes probablement plutôt du genre iOS. L'interface d'Apple est plus agréable et l'ensemble plus sûr.



Ensuite, la 5G n'est pas fonctionnelle partout dans le monde, le modem étant limité à quelques fréquences. C'est un point qui peut être problématique pour certains.



Le plus embêtant reste, pour moi, l'absence de charge sans fil et de puce NFC. Pas de paiement sans contact, pas de ticket de train dématérialisé, etc. À moins de 200 euros, il fallait faire des concessions. L'iPhone SE 3, celui de 2022, est vendu 529 € par Apple, avec la 5G certes, mais un écran LCD bien plus petit, un appareil photo largement en-deçà et une puce qui commence à dater. Heureusement, il a iOS 17 (et bientôt iOS 18) ainsi qu'une belle promotion actuellement.



Si vous êtes intéressé, le CMF Phone 1 est vendu 199 € pour son lancement, puis 239 € sur le site officiel. On le trouve également sur la boutique de Nothing sur Amazon, avec une livraison Prime. Le cadeau parfait pour ceux qui aiment jouer et regarder des vidéos...

