Kaiju No 8 The Game : Une aventure RPG monstreuse vous attend !

Amateurs de jeux vidéo, horripilés par les kaiju (les bêtes étranges japonaises), cochez la date du 31 août 2025 ! Si vous êtes fan du manga Kaiju No. 8 ou de son anime à succès, sachez que Kaiju No. 8 : The Game arrive en force sur mobile et PC via Steam. Développé par Akatsuki Games, ce RPG au tour par tour promet des batailles colossales, des visuels époustouflants et une immersion totale dans l’univers de Kaiju No. 8. Voici pourquoi ce jeu s’annonce comme un incontournable pour les fans et les amateurs de RPG.

Un régal visuel à la hauteur de l’anime

La bande-annonce récemment dévoilée pour Kaiju No. 8 : The Game démontre à quel point les développeurs ont parfaitement capturé l'essence de l’anime, avec des animations fluides et des graphismes de haute volée qui donnent à chaque affrontement de kaiju l’allure d’une scène tout droit sortie de la série. Des coups de poing dévastateurs de Kafka Hibino en tant que Kaiju No. 8 aux attaques tranchantes de Soshiro Hoshina et à la puissance destructrice de la hache de Kikoru Shinomiya, les visuels du jeu retranscrivent la force brute et l’intensité de l’univers de Kaiju 8. Que vous soyez fan du style artistique de la saga ou simplement amateur de qualité, ce jeu promet une claque visuelle. Voici la vidéo officielle :

Un système de combat au tour par tour stratégique

Au cœur de Kaiju No. 8 : The Game se trouve un RPG au tour par tour, contrairement à Ex Astris qui vous met aux commandes de la Force de Défense Anti-Kaiju du Japon. Le système de combat est conçu pour être intuitif tout en offrant une profondeur stratégique. Vous sélectionnerez les compétences de vos officiers pour affaiblir les kaiju colossaux, exposant leur noyau pour des attaques ultimes dévastatrices qui peuvent renverser le cours de la bataille. La bande-annonce tease des coups spectaculaires capables de changer la donne, rendant chaque combat épique. Si vous aimez planifier vos mouvements et déclencher des combos sauvages, ce système est parfait.

Revivez et enrichissez l’histoire de Kaiju No. 8

Le jeu suit bien évidemment l’histoire captivante de l’anime Kaiju No. 8, vous permettant de revivre des moments emblématiques, de la transformation de Kafka Hibino en hybride kaiju aux batailles désespérées de la Force de Défense contre des menaces monstrueuses. Mais il ne s’arrête pas là : l'application introduit également des récits originaux exclusifs et des histoires inédites sur vos personnages préférés. Curieux d’en savoir plus sur le passé de Mina Ashiro ou de Reno Ichikawa ? C’est l’occasion de plonger plus loin dans l’univers en expansion de Kaiju No. 8. Que vous soyez un passionné de l’histoire ou simplement là pour l’action, le scénario promet d’être un point fort.

Un casting vocal exceptionnel donne vie aux personnages

Pour renforcer l’authenticité du jeu, un casting vocal de premier plan, reprenant les talents de l’anime, est de la partie (en japonais, mais le jeu est entièrement traduit en français) :

Kafka Hibino/Kaiju No. 8 : Masaya Fukunishi

Mina Ashiro : Asami Seto

Reno Ichikawa : Wataru Katōh

Kikoru Shinomiya : Fairouz Ai

Soshiro Hoshina : Kengo Kawanishi

Isao Shinomiya : Tessyo Genda

Leurs performances rendront chaque cinématique et cri de guerre comme une extension de l’anime, vous immergeant dans l’univers de Kaiju No. 8 comme jamais auparavant.

Préinscrivez-vous dès maintenant pour des récompenses exclusives

Mais pourquoi en parler quatre mois avant la sortie ? Tout simplement parce que les précommandes sont ouvertes maintenant ! En vous inscrivant tôt, vous obtiendrez des récompenses exclusives dans le jeu lors de son lancement. Ces bonus pourraient vous donner une longueur d’avance pour constituer votre escouade ultime de la Force de Défense, alors ne ratez pas cette chance.

Un titre dédié aux fans, mais pas seulement

Kaiju No. 8 : The Game s’annonce comme une lettre d’amour aux fans de la série et une expérience unique pour les amateurs de RPG nippon. Son mélange de combat stratégique au tour par tour, de visuels épatants et d’une histoire qui enrichit l’univers de Kaiju No. 8 en fait un titre à surveiller. Avec une date de sortie fixée au 31 août 2025 sur iOS, Android et Steam, le compte à rebours pour écraser des kaiju colossaux a officiellement commencé.



En attendant, rappelons que les portages d'anime sont souvent réussis sur mobile, comme le très bon Naruto Ninja Storm. Bientôt sur App Store et Play Store.

Télécharger le jeu KAIJU Nº 8 THE GAME